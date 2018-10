Bruno Le Maire, docteur Jekyll et Mister Hyde du respect des règles budgétaires européennes

Atlantico : Ne peut-on pas considérer une telle déclaration comme largement hasardeuse alors que le budget présenté par Rome pour 2019 affiche un déficit de 2,4% alors que celui présenté par la France est de 2,8% ?

Michel Ruimy : Il y a quelques mois Bruno le Maire avait déjà prévenu que la stabilité financière de la zone euro serait menacée si le gouvernement italien, nouvellement constitué, ne respectait pas les engagements du pays concernant la gestion de ses finances publiques c’est-à-dire un endettement public inférieur à 60% du Produit intérieur brut (PIB) et un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB en cas de circonstances exceptionnelles. Il avait précisé que l’avenir de l’Italie était en Europe et pour que cet avenir soit en Europe, il fallait respecter les règles en vigueur.

Enfin, il avait ajouté que, même s’il respectait la décision souveraine du peuple italien, les engagements qui ont été pris dans le long terme par un pays valaient quel que soit le gouvernement.

Devant l’annonce faite par le gouvernement italien d’un déficit budgétaire de 2,4% du PIB pour les trois prochaines années, au lieu des 0,8% prévu par l’équipe précédente - de quoi énerver passablement la Commission européenne et les marchés financiers…-, il s’est permis de répéter ses propos antérieurs, oubliant sûrement quelques instants que la France a, elle, un déficit de 2,8% du Produit intérieur brut. C’est, en quelque sorte, l’Europe « punitive » qui s’est exprimé même s’il entendait revoir, avec les partenaires européens, le cadre de la gouvernance économique… ce qu’exigeaient, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle de 2017 !

En fait, en réitérant ses propos, il y a quelques jours, il a certes montré qu’il avait de la continuité dans son discours mais également un sens certain du burlesque… ! En démocrate vigilant, il ne pouvait que se ridiculiser, lui,… et la France, au passage.

Comment Bruno Le Maire pourrait-il considérer que les « règles s'appliquent à tous » mais surtout aux autres ? Comment évaluer les réactions aussi bien en Italie qu’à Bruxelles sur ce point ?

En se basant sur la situation économique de la France, qui est globalement en meilleure condition que son voisin italien, Bruno le Maire a cru vraisemblablement pouvoir se permettre de rappeler l’Italie à ses engagements. Cette impression est partagée par les marchés financiers qui ne se sont d’ailleurs pas trompés en proposant des taux d’intérêt à 10 ans, bien différents, à la France (0,80%) et à l’Italie (3,20%). Le « spread » - l'écart entre le taux d’emprunt italien et celui allemand - a fortement grimpé, le 1er octobre, atteignant 280 points.

Ce sentiment se confirme également si on regarde certains indicateurs concernant l’Italie. Le montant de la dette publique (132% du PIB) correspond au ratio le plus élevé de l’Union européenne, après celui de la Grèce. Son taux de croissance prévu pour 2018 serait de 1,4% contre un peu plus de 2% pour la zone euro. Selon Eurostat, le taux de chômage (11%), au sens du Bureau international du travail, est le quatrième taux le plus important du Vieux continent après la Grèce, l’Espagne, et Chypre. Enfin, entre 2000 et 2016, la productivité a baissé de 0,3% en rythme annuel dans l’ensemble de l’économie. Tous ces éléments ont vraisemblablement incité M. Le Maire à tancer son partenaire transalpin. Cette fermeté a été soutenue par Wopke Hoekstra, ministre néerlandais des Finances, qui s’est rapidement taillé une réputation de « dur » dans les cercles européens.