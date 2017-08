Bruno Bich, l’héritier, tout faire pour protéger l’empire BIC des prédateurs

A 69 ans passés, Bruno Bich, le fils du fondateur, son père Marcel Bich, est revenu aux commandes opérationnelles le temps de préparer le successeur, un de ses fils. Affaire de famille, mais affaires réussies. La fortune familiale dépasse les 3 milliards d’euros à quelques millions près selon les cours de bourse, soit la 43ème fortune de France dans le classement Challenges 2017. Le problème dans les entreprises familiales, c’est de sécuriser l’avenir sans mécontenter de membre de la famille.

C’est à l’occasion de la publication de ses résultats annuels que Bic a annoncé un changement de gouvernance.

En effet, le directeur général , Mario Guevara, partant à la retraite, de même que François Bich, le directeur général délégué, le conseil d’administration du groupe a proposé de regrouper les fonctions de président et de directeur général et de nommer Bruno Bich au poste de PDG. Bruno était président du conseil d’administration. Il avait pris du champ. Mais la il revient aux manettes pour préparer l'avenir et protéger les intérêts familiaux.

Bruno Bich a déjà été seul aux commandes du groupe à partir de 1993, l’année où il avait succédé à son père et fondateur de l’entreprise, Marcel Bich. Jusqu’en à 2006 où il était devenu président du conseil d’administration. A 69 ans, une de ses missions sera donc maintenant de préparer un nouveau successeur aux fonctions de directeur général.

Mais l’entreprise Bic, c’est étonnant. Parce que pour les plus anciens, Bic évoque tellement de souvenirs, de nostalgie. D’abord le stylo à bille, celui qu'’on avait à l’école mais que la maitresse n’aimait guère. Pour elle, la plume et l’encre violette, c’était mieux… Plus tard, Bic, ça a été le briquet avec lequel on allumait les premiers pétards ou encore les rasoirs qu’on empruntait à son père pour se couper les premiers poils, les soirs de boom… Dans les épiceries de quartier, Bic n’était jamais très loin des boites de Carambar ou de mistral gagnant…

Bic est une marque tellement quotidienne, tellement ancienne qu'on en a oublié qu'elle est encore aujourd’hui la marque française la plus connue dans le monde. Le symbole mythique de la société de consommation. La marque existe depuis 60 ans maintenant. En apparence rien n’a changé. Et pourtant, tout a évolué. Les technologies, le marketing, les modes de distributions…

La taille de l’entreprise donne le vertige : 2 milliards d’euros de chiffres d’affaires et 350 millions de résultat. 17% de marge. Faut le faire dans un secteur comme celui de la consommation.

Mais le volume des productions est encore plus impressionnant. On n est plus dans une entreprise, on est dans un best of de Questions pour un champion :

25 millions de stylos à bille aujourd’hui, 25 millions vendus par jour dans 160 pays. Depuis l’origine de l’entreprise, les usines Bic ont vendu plus de 120 milliards de Bic Cristal, la première pointe Bic, le produit fétiche, celui qui dans la gamme a toujours le plus de succès. Mais Bic vend aussi 10 millions de rasoirs par jour et 6 millions de briquets par jour.