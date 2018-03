Brise de détente avec la Corée du Nord : le régime de Pyongyang pourrait-il survivre en étant moins paranoïaque ?

Atlantico : En quoi l'attitude de conciliation qui pourrait se dessiner entre Pyongyang et Washington pourrait priver Kim Jung-un du levier qu'est l'opposition à l'occident ? En quoi la conciliation pourrait elle être une menace pour le régime ?

Barthélémy Courmont : Il convient d’abord de rappeler que si l’annonce d’une rencontre est une bonne nouvelle, les contours de celle-ci ne sont pas encore clairement définis. Au risque même de s’interroger sur la possibilité d’une incompréhension réciproque autour d’éléments à la fois sensibles et essentiels, comme la différence entre un gel des activités nucléaires de Pyongyang, et une dénucléarisation. Quelle est la part de sincérité, et quelle est la part de l’effet d’annonce, dans ce qui reste un jeu de dupes? La Corée du Nord et les Etats-Unis sont engagés dans une bataille de réthorique, et l’un et l’autre doivent garder la tête haute.

Mais derrière ces déclarations de bonnes intentions, ne doit-on pas considérer que parce qu’il s’agit de sa meilleure assurance survie, le régime nord-coréen n’a pas grand intérêt à se défaire de ses capacités nucléaires? À moins que les Etats-Unis ne proposent de réelles garanties sécuritaires et la levée des sanctions - mais le peuvent-ils? - il est assez difficile à ce stade d’imaginer que Kim Jong-un renoncera aussi facilement à ce qui lui permet de négocier, et même marchander, la survie de son régime. Difficile également d’imaginer que Kim Jong-un ne soit pas méfiant, et donc dans un calcul. En dialoguant directement avec le président américain, le dirigeant nord-coréen remporte une victoire diplomatique, puisque c’est précisément directement avec les Etats-Unis qu’il souhaite négocier. Pour son prestige, autant que pour l’affichage du régime, c’est un succès, et rappelons que l’initiative vient de lui (un rencontre était inimaginable pour la Maison-Blanche il y a encore quelques semaines), ce qui est révélateur. Kim Jong-un garde la main à ce stade.

Quels sont les ressorts dont le régime ne peut se passer pour se maintenir ?

L’arme nucléaire est incontestablement son principal atout. Mais il n’est pas le seul. La perspective d’un effondrement de la Corée du Nord est en soi suffisamment effrayante pour ses voisins pour justifier une forme de statu quo. La proximité de grandes agglomerations, Séoul en particulier, en fait des cibles a portée de tir d’armes conventionnelles, au point qu’en Corée du Sud, la menace nucléaire n’a pas la même résonance que dans le reste du monde, car la menace « conventionnelle » de la Corée du Nord est tout aussi pertinente. Néanmoins, la stratégie du fil du rasoir menée par Pyongyang depuis deux décennies est crédibilisée par le nucléaire, aussi la perspective d’une de nucléarisation, déjà évoquée en 1994 lors des accords de la KEDO (a une époque où la Corée du Nord n’avait pas encore testé d’arme nucléaire), n’est pas encore à l’ordre du jour.