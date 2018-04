De "Brigitte" au "bordel" en passant par le "burkini" : comment décrypter le "Macron"

Décryptage

Bonnes feuilles Les chats et l'Égypte : histoire d'une légende aussi mystérieuse que fascinante Tout le monde connaît l’imaginaire superstitieux qui entoure le chat noir et l’image d’Épinal liant le chat et la sorcière. Mais nous sommes loin de connaître toutes les légendes inspirées de cet animal mystérieux. Chats devins, météorologues ou vampires, on a souvent prêté d’étranges pouvoirs aux félins. Extrait du livre "Le chat : légendes, mythes et pouvoirs magiques" de Christian Doumergue aux éditions de l'Opportun (1/2).

Bonnes feuilles "Les démocraties sont plus faibles que l’Allemagne et ne se battront pas" : et l'attitude d'Hitler atteignit son point de non retour... Interprète d’Hitler, Paul-Otto Schmidt raconte l’ascension et la chute du IIIe Reich, ainsi que les principales réunions et rencontres au sommet qui émaillèrent son histoire. Excellent observateur, volontiers sarcastique, le mémorialiste abonde en anecdotes et portraits savoureux des principaux contemporains. Extrait de "Sur la scène internationale avec Hitler" de Paul-Otto Schmidt, aux éditions Perrin (1/2).

Bonnes feuilles Amour, désir et "fusion première" : que peut nous apprendre Platon sur nos relations amoureuses d’aujourd’hui ? Platon observe nos smartphones, croise nos migrants, découvre les attentats terroristes, scrute nos dirigeants politiques. Roger-Pol Droit lui fait rencontrer Teddy Riner, Bob Dylan, Thomas Pesquet, l’emmène au Mémorial de la Shoah, l’incite à visionner House of Cards, à écouter Emmanuel Macron et Donald Trump. Entre autres. Extrait de "Et si Platon revenait..." de Roger Pol-Droit, aux éditions Albin Michel (1/2).

Pitié pour lui Il faut sauver l'imam El Hadi Doudi ! Les autorités françaises l'envoient à une mort certaine. Face à un tel crime, la conscience se révolte.

Mise en garde Dangers sur les voies sur berge : pourquoi il est si facile de se noyer dans la Seine Jeudi 19 avril à à Issy-les-Moulineaux, un adolescent de 14 ans est mort après avoir été poussé par des amis dans la Seine. Une mauvaise blague dont les conséquences auraient été bénignes si elle avait été faite à côté d'un lac.

Platon disait... Platon aurait un avis sur Emmanuel Macron et sur bien des sujets d’aujourd’hui Dans "Et si Platon revenait...", Roger Pol-Droit analyse l'oeuvre du philosophe antique au regard des considérations et inquiétudes de notre époque.

Main tendue ? La CFDT détient-elle encore la clé des réformes à la française ? Dans le Monde, la CFDT rappelle au bon souvenir d’Emmanuel Macron le rôle central qu’elle joue depuis plusieurs années dans le dialogue social en France. On suivra avec intérêt l’éventuel changement de pied du Président. Il n’est pas évident que ce texte ne finisse de convaincre Emmanuel Macron de tourner une page de notre histoire sociale.

Radio Atlantico La chute de Rome a bien eu lieu et ceux qui la vécurent l’ont bien senti... L'histoire de la chute de Rome nous apparaît sans fin, avec de multiples hypothèses. Dans cette émission, StoriaVoce en partenariat avec Atlantico, en explore les deux principales, dont celle du journaliste Michel de Jaeghere, qui explique que la chute de Rome est identifiée dans le temps, qu’elle provoqua le passage d’un monde à un autre. Il est interrogé par Christophe Dickès.