Les brexiters qui misaient sur la faiblesse de Bruxelles réussissent l’exploit de remobiliser l’UE contre eux

La semaine a été désastreuse pour Theresa May et pour tous les partisans du Brexit. Non seulement ils ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les conditions du divorce, mais ils ont réussi ce tour de force de démontrer à l’opinion internationale que l’Union européenne était en train de reconstruire son unité sur le dos des Anglais en évitant la catastrophe. Quelque soit l’issue de cette affaire, les négociateurs européens, alliés au monde des entreprises, vont réussir à éviter les dégâts irréparables.

1er point.

Le blocage, devenu très anglo-anglais dans la dernière ligne droite, prouve à quel point les partisans du Brexit n’avaient rien prévu, ni rien préparé. Alors que tout le monde était à peu près d’accord pour signer un accord de divorce à l’amiable qui évite les trop grandes difficultés, Theresa May se retrouve face à la question de la frontière entre l’Irlande du Nord (qui appartient au royaume britannique) et l'Irlande du Sud (qui est une république indépendante et qui va donc rester dans l’Union européenne).

Comment les Brexiters n‘ont ils pas imaginé qu’il y avait là des risques de drames humains ? Comment les partisans du Brexit peuvent-ils exiger de Theresa May la reconstruction d’une frontière entre les deux Irlande, à peine 20 ans après la fin de la guerre civile qui a déchiré l’île ? Comment imaginer en 2014 qu’on puisse réveiller autant de souvenirs douloureux qui hantent encore les familles ? Il y a eu des morts, beaucoup de morts, et on voudrait réédifier un mur. De toute façon, même les Irlandais eux-mêmes n’en veulent pas.

Theresa May ne peut pas accepter cet aspect le plus funeste du Brexit. Moyennant quoi, elle n‘aura pas de majorité pour signer des conditions de divorce acceptables.

L’entêtement d’une poignée de députés récalcitrants prouve une fois de plus la médiocrité de la classe politique britannique, où tous ceux qui ont défendu et gagné le referendum ont disparu les uns après les autres de la scène, parce qu’ils étaient incapables d’assumer les conséquences de leurs convictions. Les Boris Johnson ou Jeremy Corbyn sont prêts à la politique du pire pour accéder au pouvoir, sans savoir ce qu’ils en feront. Pour eux c’est très simple, désormais c’est « Fuck Bruxelles, fuck business et fuck Theresa May ».

C’est tellement grossier et caricatural que les « Remainers » espèrent un nouveau referendum qui serait tout aussi irréaliste que le premier.

2e point : Face à cette Grande Bretagne paralysée, l’Union européenne s’affirme jour après jour plus solidaire et plus cohérente. Alors que les membres de l’Union avaient été incapables de prévoir et de régler calmement les problèmes de la Grèce, incapables de répondre à la question des migrations, incapables de promouvoir une harmonisation sociale et fiscale intelligente... Il faut reconnaître que, face à l’orage du Brexit, les partenaires européens ont toujours afficher une position unanime. Fondée sur trois principes.