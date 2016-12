Brexit-Trump-Italie… L'auteur de la courbe qui explique tous les traumatismes récents a des idées pour éviter les prochains (et ça ne passe pas par les vieilles recettes du XXe siècle)

Atlantico : Dans votre dernier livre Global Inequality : a new approach for the age of globalization, vous identifiez la double menace pesant sur les classes moyennes des pays occidentaux, entre la mondialisation et la hausse des revenus des 1% les plus riches. Comment expliquer un tel phénomène ? Considérez-vous que la mondialisation se soit réalisée au détriment de ces classes moyennes occidentales ?

Branko Milanovic : Les classes moyennes occidentales ont été écrasées à deux niveaux. D'abord par la concurrence des pays émergents mais aussi par la progression des revenus des plus riches de leur pays. Dans le premier cas, les pays occidentaux ont essayé de contrer ce phénomène avec des réformes comme les "Réformes Hartz" en Allemagne ou même l'élection de Reagan qui a relancé la dynamique des importations américaines. Ensuite, concernant les 1% des plus riches, ces derniers ont été protégés des effets de la globalisation car ils travaillent généralement dans des secteurs qui ne pouvaient être touchés par la concurrence internationale.

Sans oublier les gains sur les actifs et la hausse du prix des actions qui ont aussi accru ce phénomène.

D'un autre côté, cette baisse des richesses de la classe moyenne s'est faite au profit de l'émergence d'une classe moyenne asiatique. Et d'un point de vue neutre, les baisses du côté occidentales sont bien moins fortes que les hausses du côté asiatique, ce qui évidemment ne peut suffire à réconforter les perdants de la mondialisation.Le résultat est-il pour autant inévitable ? C'est probable. La mondialisation enclenche des forces d'une telle magnitude que les pays pris séparément ne peuvent rien faire. Toutefois, ensemble, c'est possible, en particulier s'ils font plus attention à leur classe moyenne. Pour cela il faudra repenser les politiques de transferts sociaux, de formation et en démocratisant plus l'enseignement privé.

Alors que le phénomène actuel de progression des inégalités déstabilise les démocraties occidentales, les différents gouvernements semblent être désarmés. En quoi les solutions du passé ne sont-elles pas adaptées au contexte actuel d'accroissement des inégalités ?

Sarah Guillou : Les gouvernements sont désarmés parce que les outils traditionnels de la réduction des inégalités sont jugés insatisfaisants par l’électeur médian. L’électeur médian, celui dont les caractéristiques sont médianes par rapport au reste de la population, c’est celui qui fait l’élection en démocratie à vote majoritaire. Or, cet électeur médian vit de plus en plus mal l’évolution de son niveau de vie relativement à celui des revenus supérieurs. S’il a vu son revenu augmenter dans les 20 dernières années, ce revenu a bien moins augmenté que celui des revenus supérieurs. Aujourd’hui, cet électeur perçoit assez correctement l’évolution des revenus de ses congénères et en plus est soumis à une accélération du progrès technique et à des contraintes d’ajustement de ses qualifications qui sont déstabilisantes et auxquelles s’ajoute un contexte d’insécurité géopolitique. Par ailleurs, il est, depuis un quart de siècle en Europe, habitué à la progressivité de l’impôt et aux revenus sociaux ; il bénéficie par ailleurs, en France, d’une couverture santé quasi-universelle et d’un accès à l’éducation. C’est alors que la tension récente sur les budgets publics et ses conséquences sur les revenus sociaux nets des impôts affectent directement ses revenus, voire dans certains pays européens remettent en cause ses acquis sociaux. Enfin, pour finir, la médiatisation des inégalités de revenus et de l’écart grandissant avec une micro-minorité d’individus dont les revenus augmentent fortement alors même que les affaires de détournement fiscal sortent en nombre, accentue la perception d’une injustice et d’un Etat incapable.

Tout est donc réuni pour que l’électorat médian et plus généralement la classe moyenne soient insatisfaits de leur sort et de la classe politique au pouvoir. Les outils traditionnels de la redistribution ne parviennent pas à écraser la distribution des très très hauts revenus, d’une part parce qu’ils s’écartent très fortement de l’avant-dernière tranche et d’autre part parce que ces revenus "votent avec leur pied", c’est-à-dire sont très mobiles et profitent de la concurrence fiscale entre Etats. De plus, force est de reconnaître que le progrès technique et les évolutions de l’intelligence artificielle ne pourront être sans incidences sur cette classe moyenne à qualification moyenne. Dans des économies encore gouvernées par le rôle pivot du travail, ces évolutions hypothèquent fortement la paix sociale.

Nicolas Goetzmann : Le phénomène inégalitaire découle d'une multitude de causes qui ne peuvent être abordées par le prisme habituel d'une opposition entre hausse et baisse des dépenses publiques. Entre la mondialisation, le progrès technologique et la faible croissance, plusieurs phénomènes mordent actuellement les démocraties occidentales dans le sens d'un accroissement des inégalités et dépassent totalement le champ habituel du discours de politique économique. Ce sont des phénomènes nouveaux, qui appellent une réflexion globale. Et si l'apparition de thèmes du type "revenu universel" montre qu'une prise de conscience est bien à l'ordre du jour, les solutions proposées traitent la question sous un angle essentiellement défensif. C'est d'ailleurs le sens du revenu universel qui se veut être une alternative au travail. Le fait que Donald Trump ait remporté l'élection présidentielle montre bien que la population n'attend pas plus d'aides sociales : les gens veulent des emplois, et que ceux-ci soient payés correctement (du moins, en ce qui concerne les promesses de campagne).

De plus, les questions relatives à la mondialisation, au progrès technologique, à l'automatisation et à la robotisation auront également des effets sur la partie haute des revenus dans les années à venir, c'est ce qu'indique aussi Branko Milanovic. L'exemple-type est le secteur médical américain : parmi les métiers les mieux payés aux États-Unis, ce sont les spécialisations médicales qui sont les mieux représentées parce qu'il s'agit d'un secteur protégé. Mais si la mondialisation commençait à toucher à ce secteur, avec des médecins issus des pays émergents autorisés à exercer aux Etats-Unis, ce que l'on peut compléter avec l'arrivée de robots spécialisés, la distribution de revenus favorables à ces professions pourra commencer à subir le même sort qui a été fait au secteur industriel. Car les ouvriers de l'industrie ont subi ce même double effet. La fracture inégalitaire se matérialise également par cette inégalité face à la mondialisation. Les plus fragiles sont frappés de plein fouet, et les plus aisés sont protégés dans des professions elles-mêmes abritées. Et l'ouvrier américain au chômage devra faire face à des coûts de santé déconnectés de ses capacités financières.

Le bouleversement est tel qu'il est peu probable qu'une liste de mesures issues des idées du siècle dernier puisse produire des effets permettant de contrer cette tendance.