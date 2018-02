Brexit : la survie politique de Theresa May menacée par un document accablant

Décryptage

Victim blaming Violences conjugales : pourquoi essayer de comprendre n’est pas excuser Les grands faits divers, à travers leur caractère exceptionnel, ont cette vertu de nous dévoiler l’authentiquement humain au-delà des apparences, le mélange d’étrangeté et de normalité, de complexité et de simplicité, l’ambivalence des sentiments, le jeu de la liberté et du destin.

Contre-intuitif Pourquoi trafic de drogue et criminalité ne vont pas de pair Donald Trump a affirmé vouloir déclarer la guerre aux violences produites par les cartels et narcotrafiquants pour lutter contre la montée très inquiétante des saisies d'une part et des morts liés à la drogue d'autre part sur le territoire américain.

La réaction nobiliaire La chute de Matthieu Gallet ou la vengeance masquée des élites française Mathieu Gallet est au coeur d’une décision difficile à prendre par le CSA. Dans l’opinion, il est de bon ton de jeter l’opprobre sur le directeur général de Radio-France, épinglé tant à l’INA qu’à la Maison de la Radio pour ses dépenses somptuaires. Il n’en reste pas moins que les difficultés auxquelles se confronte aujourd’hui cet ancien du cabinet de Frédéric Mitterrand illustrent l’aversion de notre époque pour les Rastignac.

Solutions Pouvoir d’achat fragilisé, grande distribution et producteurs étranglés : les pistes pour sortir du cercle vicieux qui nous mène aux émeutes Nutella Ce mercredi 31 janvier, le gouvernement présentait sa loi distribution-agriculture ("Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable") visant à mieux répartir les revenus entre agriculteurs, industriels et distributeurs.

Bras de fer Menacée d’être déclarée pays non musulman pour ses réformes sociétales, la Tunisie face à la pression sunnite venue d’Egypte Mohamed Chahat El Jondi, cheikh d'Al-Azhar a accusé le gouvernement tunisien de "s’attaquer aux constantes de l’Islam" après l'annonce de la légalisation d'une égalité homme-femme sur l'héritage et le mariage. Une rumeur d'excommunication du pays (démentie par l'université coranique) a même circulé un temps sur internet le 31 janvier.

Bien-être pour tous Alimentation : petits conseils pour réussir à bien manger sans se ruiner... ni ruiner les producteurs Une bonne partie des agriculteurs n’arrivent plus à vivre de leur travail, alors que les industriels et surtout la grande distribution survivent sans trop de problèmes malgré la "crise". Il n’y a donc pas de crise pour tout le monde, et si nous voulons garder une agriculture en France, et donc des agriculteurs, il est effectivement urgent de trouver des moyens efficaces de mieux répartir la marge au sein des filières alimentaires.