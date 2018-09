Quelle organisation de l’Europe quand les réalistes auront gagné?

Londres,

Le 23 septembre 2018,

Mon cher ami,

Comparaison entre l’histoire de la Chine et celle de l’Europe

Me voici rentré de mon séjour en Chine. Durant les longues heures de vol, j’ai imaginé une autre histoire de l’Europe occidentale, si notre continent avait suivi une trajectoire chinoise. Représentons-nous un empire romain capable d’arrêter les invasions barbares. Ce n’est pas seulement une question de limes mais aussi de dynamisme démographique. Si l’Empire romain avait cru à son avenir, en nombre de naissances, les Goths, Vandales et Huns auraient eu du mal à pénétrer la “Romanité”; quand ils y seraient arrivés, ils auraient été rapidement assimilés. Siècle après siècle, depuis deux-mille ans, le latin se serait toujours plus affirmé comme “le mandarin”, la langue commune de tout “l’Empire du Couchant”. La Romanité serait restée un ensemble unifié politiquement, connu pour la force de ses armées, la puissance de son administration, la qualité de ses infrastructures, le rayonnement de ses lettrés....

Sans trop nous éloigner de ce qui fut: la capitale de l’Empire se déplaçant, au IVè siècle à Byzance, la partie occidentale de l’Empire aurait été suffisamment prolifique pour que le latin restât la langue politique dominante de toute la “Romanité”. Après avoir résisté aux envahisseurs du Nord, les Romains auraient empêché les guerriers arabes qui portaient l’étendard de l’islam naissant de s’installer sur les rives de la Méditerranée - la nouvelle religion aurait eu, du coup, son centre de gravité en Mésopotamie et en Asie centrale. Le “Mare Nostrum” serait resté le coeur politique et économique de l’Empire durant de longs siècles.

Resté unifié, l’Empire romain aurait connu quelques poussées scientifiques et technologiques (comme la Chine durant les deux millénaires de son histoire impériale avant la rencontre avant l’Occident) mais rien qui puisse se rapprocher de l’essor modernisateur que nous avons connu depuis le Moyen-Age. Si nous sortons de la fiction et que nous nous observons l’histoire réelle de Byzance, on voit à la fois comme le dynamisme de cet empire, qui dura onze siècles, a été sous-estimé - il aurait duré plus sans l’absurde sac de Constantinople par les armées croisées en 1204; mais aussi comme les progrès scientifiques et technologiques y furent lents. Les constructions impériales étouffent la créativité, à Byzance comme en Chine (qui n’a pas profité de la découverte de la poudre ni du papier monnaie). L’essor scientifique et industriel de l’Europe depuis la Renaissance est venu de la concurrence entre des centres politiques et économiques extrêmement nombreux et divers. C’est l’éclatement politique de l’Ouest du continent qui en a fait le plus extraordinaire foyer d’innovation de l’histoire du monde.

Nous voici ramenés à l’Europe d’aujourd’hui: regardez comme la tentative absurde d’uniformiser le continent à laquelle s’adonnent vos pays est synonyme de croissance lente. L’Europe est en train de sortir de l’histoire en voulant coucher toutes ses nations dans le lit de Procuste de la monnaie unique.

Quand l’Europe se réveillera

Je suis rentré à Londres pour y trouver une grande effervescence politique. Nos journaux bien-pensants expliquent que Madame May a été humiliée par les 27 pays de l’Union Européenne. J’ai plutôt tendance à penser que les 27 de Salzbourg étaient figés dans l’angoisse de voir l’Union se défaire; et qu’en face la Grande-Bretagne est en proie à des débats un peu anarchiques mais synonymes de vitalité. La Grande-Bretagne essaie de renouer avec le secret du dynamisme européen, la compétition féconde; tandis que le reste de l’Union court le risque de s’enforncer dans une uniformité létale.

A vrai dire, malgré les somnifères auto-administrés, il semble bien que l’Europe tout entière se réveille, sorte de la torpeur que les traités des années 1992-2008 avaient fait tomber sur elle. Les 27 gouvernements vont attendre le plus tard possible avant de concéder quelque accord que ce soit à Londres parce qu’ils sont terrifiés devant la montée ce de qu’ils appellent les “populismes”. Il ne faut pas dire les 27, d’ailleurs: de plus en plus nombreux sont les pays dont les électeurs ruent dans les brancards et ne veulent plus d’un cadre politique uniforme. Au risque de parler comme un hégélien, je n’ai aucun doute sur le sens de l’histoire. Après que la Grèce s’est révoltée et a été écrasée, nous avons vu se dresser la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Grande-Bretagne, l’Autriche, l’Italie; et la liste est loin d’être finie. Ce qui est en train de se jouer, c’est la révolte d’une Europe des réalités contre une Europe utopique devenue dystopique. L’Europe des peuples se soulève contre l’Europe des technocrates. L’Europe des réalistes se dresse contre l’Europe des rationalistes.

Nous sommes certains ce ce qui va se passer: partout, les libéraux vont reculer; et des forces politiques de droite et de gauche vont commencer à structurer le débat politique dans des termes nouveaux. Lorsque l’on crie au nationalisme, pour rejeter les partisans d’une Europe réaliste, c’est, à deux titres, un argument non élaboré. Non élaboré parce qu’actuellement aucun des mouvements dont nous parlons n’est en mesure de s’affirmer seul contre l’Union Européenne; mais aussi parce qu’il va bien falloir anticiper sur un moment où l’union des droites l’aura emporté en France en même temps que la gauche redeviendra socialiste; où la CDU se sera redroitisée en Allemagne tandis qu’à gauche Aufstehen montera en puissance; où, partout en Europe, des gouvernements auront à coeur de réaffirmer les intérêts de leur nation. A partir du moment où l’Union redeviendra une Europe des nations, il faudra bien se poser la question de la concertation entre ces nations retrouvées. Qu’est-ce qui me garantit que l’Italie de Salvini, l’Espagne de Pablo Casado, la Hongrie de Victor Orban, l’Autriche de Sebastian Kunz sauront s’entendre? Je suis étonné que les libéraux ne fassent pas meilleur usage de cette question pour défendre l’Europe des rationalistes.