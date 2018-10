Brexit : pourquoi nos enjeux de sécurité et de défense doivent nous pousser à tendre la main à Theresa May

Les chausse-trapes avaient été évitées, la Prime Minister déjouant un scénario digne de House of Cards. Dans son discours, elle avait su dégager une tierce voie entre les tenants d’une politique de la terre brûlée (le « no deal ») et ceux qui croient pouvoir faire demi-tour au milieu du gué.

Depuis, l’échec des négociations, trois jours avant un sommet européen censé aboutir à un accord sur le Brexit (17-18 octobre 2018), a accru le risque d’une sortie chaotique, avec ses conséquences néfastes.

Une perspective dont les dirigeants français, s’ils sont conscients des enjeux, ne sauraient se satisfaire.

En l’état, la négociation achoppe sur l’Irlande du Nord (l’Ulster). Afin qu’aucune frontière physique avec l’Irlande du Sud ne remette en cause l’accord de paix de 1998, les deux parties se sont entendues sur un compromis : l’Ulster demeure dans le marché unique, Londres acceptant une union douanière avec l’Union européenne (UE). Ce dispositif permettrait la libre circulation des produits agricoles et manufacturés.

Au péril d’un « no deal »

Le conflit porte sur le caractère durable ou non de cette solution : là où le négociateur européen, Michel Barnier, y voit une clause de sauvegarde (un « backstop »), en cas de difficulté à négocier l’après-Brexit, Londres exige une disposition limitée dans le temps.

L’incertitude demeure donc. Dénonçant un « BRINO » (« Brexit in name only »), une partie des élus et militants conservateurs préfère la voie hasardeuse du « no deal » à l’élaboration négociée d’un statut adapté aux spécificités de la situation. Bref, Theresa May est toujours sous la menace des « hard Brexiters » de son parti et du DUP (Parti unioniste démocratique/Ulster).

Si le scénario du pire prévalait, le Royaume-Uni se retrouverait dans une situation plus défavorable que celle de la Turquie, un Etat associé à l’UE qui bénéficie d’un accord douanier préférentiel. Tout en invoquant les vertus d’un libre-échange planétarisé, les doctrinaires du Brexit méprisent les mérites du grand marché européen, à quelques encablures de Douvres, quitte à ignorer les légitimes préoccupations des décideurs économiques.

La gallophobie de certains Britanniques ayant pour pendant l’anglophobie d’une partie des Français, il se trouvera des ricaneurs se réjouissant des déconvenues britanniques. Sans même parler des sépultures de soldats du Commonwealth tombés dans la bataille de la Somme ou sur d’autres théâtres, ce serait oublier l’importance des enjeux de défense et de sécurité qui lient la France au Royaume-Uni.

Pour mémoire, le Royaume-Uni et la France assurent conjointement près de la moitié de l’effort militaire européen. Sur le plan bilatéral, les deux pays sont liés par les traités de Lancaster House (2 novembre 2010). Outre une étroite coopération nucléaire, le but affiché est de disposer d’une force expéditionnaire commune pouvant être engagée dans des opérations de haute intensité. Ainsi les deux marines visent-elles la permanence d’un groupe aéronaval d’ici 2020.