Brexit : pourquoi le détail des négociations importe bien moins qu'on ne le croît

Atlantico : Alors que le Conseil européen se réunissait ce 17 octobre pour la poursuite des négociations du Brexit, comment mesurer l'intérêt porté au cadre commercial que prendra la relation entre Royaume Uni et Union européenne ? En quoi ce cadre est-il, ou non, réellement déterminant ?

Rémi Bourgeot : Ce qui est essentiel, c’est de s’entendre sur un cadre général pour les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et le marché unique.

Dans le contexte alambiqué dans lequel on a inscrit les négociations depuis 2016, il s’agit à court terme de pouvoir enclencher fin mars la période de transition (qui semble pouvoir être facilement allongé par ailleurs) en se mettant d’accord sur les principes de base encadrant la sortie du Royaume-Uni.

Le caractère dramatique des négociations pourrait laisser penser qu’il s’agit d’échanges extrêmement précis prenant en compte diverses options radicalement différentes. Il convient néanmoins de replacer tout cela dans le cadre réel des échanges commerciaux entre pays ou groupes de pays. La principale menace aujourd’hui est liée au spectre théorique de l’absence d’accord qui se traduirait par une remise en cause du cadre dans lequel se réalisent les échanges commerciaux. Mais à partir du moment où le Royaume-Uni et l’UE s’accordent sur un cadre d’échange commercial qui relève du libre-échange et sur des modalités administratives lisibles, la dynamique des échanges relèvera bien plus des évolutions économiques et technologiques croisées que des détails de la superstructure qui les encadrera. Les évolutions économiques ne se décrètent pas dans des réunions à 28 chefs d’Etat. Au-delà des diverses modalités il s’agit avant tout de s’entendre sur un cadre lisible et efficace qui permette la préservation des chaînes de production et le redéploiement industriel des pays qui sont prêts à s’en donner les moyens humains, technologiques et financiers.

La partie européenne a refusé dès les premiers échanges l’idée d’un plein accès au marché unique en réaction à la volonté de la partie britannique d’encadrer les flux migratoires venus du continent. Par ailleurs, la partie britannique souhaite pouvoir conclure des accords commerciaux avec des pays tiers sans passer par l’UE ; ce qui exclut a priori la participation à l’union douanière. Les relations entre le Royaume-Uni et l’UE doivent donc être régies par un accord commercial de libre-échange sur les marchandises ou, en l’absence d’accord, par les règles de l’OMC. C’est-à-dire que les pays de l’UE appliqueraient au Royaume-Uni leurs tarifs extérieurs communs, qui dépendent des secteurs et qui s’appliquent à tous les pays avec lesquels l’UE n’a pas d’accord spécifique.

Toutefois, cela n’aurait naturellement guère de sens de traiter le Royaume-Uni, qui applique actuellement l’intégralité de l’acquis communautaire, comme un quelconque pays tiers. Surtout, le drame ne serait pas tant d’introduire ces tarifs (qui sont dans la plupart des cas modérés et inférieurs aux variations habituels du taux de change sterling-euro), mais de se retrouver dans ce cadre sans l’avoir annoncé suffisamment à l’avance et sans avoir permis aux entreprises de s’y préparer concrètement. On constate actuellement que de nombreuses entreprises de taille moyenne ont tout simplement renoncé à se préparer véritablement au Brexit du fait du caractère incroyablement erratique des négociations.