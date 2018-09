Brexit : pourquoi l’onde de choc identitaire générée par le départ du Royaume-Uni sera plus forte pour les Européens que pour les Britanniques

Trois jours après le sommet de Salzbourg, Theresa May est rentrée à Londres avec la conviction que son compromis sera accepté par le négociateur européen mais qu’elle aurait beaucoup de mal à trouver une majorité pour le voter. Le parti travailliste est en miettes et votera contre cet accord. Le Labor party était plutôt pro-européen, donc contre le Brexit, mais il est incapable de dégager un courant d’opinion qui se serait imposé. Il va chercher à pousser l’idée d’un nouveau référendum, mais il n’y parviendra pas.

Du côté conservateur, les fractures sont béantes entre les partisans d’un Brexit dur (hard Brexit) emmenés par le tonitruant Boris Johnson et ses fans, et ceux qui seraient enclins au compromis pour éviter de plonger dans l’inconnu de la séparation.

Dans tous les cas, Theresa May aura du mal à sauver son poste d’ici au mois de mars.

Si cette affaire du Brexit a pris une telle ampleur, c’est que son fondement politique rejoint les fondamentaux culturels de la Grande Bretagne. « La Grande Bretagne est une île et le restera du moins dans ses têtes, disait le général de Gaulle, tunnel sous la manche ou pas ». L’Angleterre est le pays où le libéralisme économique et financier est né. L‘Angleterre est le pays d’Europe qui n’a jamais adhéré au projet de l’Union européenne qui consistait à construire un vaste ensemble politique uni par une seule monnaie, une seule ambition et protégée par un modèle social généreux.

L‘Angleterre est un pays où on pense que le progrès ne sort que de la confrontation des rapports de force. Le conflit est générateur de progrès.

L‘Europe de Bruxelles, au contraire, s’est construite sur l’idée que le progrès n’était généré le plus souvent qu’à l’issue d’un compromis ; d’où le succès des politiques sociales-libérales.

Cynisme à l’arrivée du Channel, naïveté de ce côté-ci ? Peut être ! Mais on ne change pas l’histoire. On essaie de la comprendre.

Sans rentrer dans le détail de cette histoire, l’Angleterre s’est construite à l‘international. Sur toutes les mers du globe. La Grande Bretagne n’est pas une nation, c’est un Empire qui a régné sur tous les continents. La langue anglaise est d’ailleurs devenue la langue de la mondialisation.

Au lendemain de la guerre, la Grande Bretagne s’est reconstruite dans le giron des vainqueurs en essayant de ne pas trop se lier politiquement avec eux. Un projet honorable mais sans autre ambition que de protéger la liberté et l’indépendance nationale, mais elle s’est endormie dans une série d’habitudes forgée à l’époque coloniale, de traditions et de petits privilèges. C’est Margaret Thatcher qui l’a réveillée un peu brutalement en remettant le pays dans le jeu de la concurrence mondiale, puis en essayant de définir des modalités de fonctionnement avec l’Union européenne qui lui conviennent. Un pied dedans, un pied dehors. Ce qui n’a pas été toujours facile à vivre.