Brexit or not Brexit ? Le Royaume-Uni tiraillé entre raisonnement économique et raisonnement politique

Les marchés financiers, qui savent tout bien sûr, ne semblent pas préoccupés par la question. Les bons du trésor à 10 ans du Royaume-Uni rapportent en effet 1,6% avec une inflation à 3%, contre ceux de la France à 1% pour une inflation à 1,4%. On prête ainsi au Royaume à -1,6% et à la République à -0,4%. Et pourtant, la croissance anglaise s’établit à 1,5% contre 1,9% pour la France, contre 2,7% avant le Brexit. En sens inverse, le Royaume est en plein emploi, avec un taux de chômage à 4,3%, et beaucoup de salariés dans les services.

En fait, ce sont les salariés étrangers (des pays de l’Est pour une bonne part) que l’on retrouve ici, et dans la croissance anglaise. Ils n’ont cessé d’affluer et représentent 11% de la population active en 2017, point culminant avant le reflux qui se met en place. Pas de surprise si les salaires augmentent de 2,5%, donc baissent en termes réels. C’est le prix à payer pour la dévaluation de la Livre et pour ne pas entrer dans une spirale salaire-inflation. Les entreprises ont prévenu : les prix peuvent monter, c’est la faute aux importations, mais pas (autant) les salaires, autrement c'est le chômage.

En fait, le Royaume-Uni vit une forte encoche dans sa croissance, la moitié de ce qu’elle était il y a quelques années, avec une moindre progression de la consommation (même si le crédit explose) et de l’investissement, des entreprises attentistes et des salariés très nombreux dans les services, avec une productivité faible. Une situation peu durable !

Pour en sortir, le Royaume-Uni déploie une intense activité diplomatique. Il entend mettre en œuvre une stratégie alternative au rapprochement croissant avec l’Union (ever closer union) qu’il a refusé. On voit la Première ministre aller à Pékin pour vanter la qualité des services commerciaux et financiers du Royaume, après une visite à la special relationship américaine, pour reprendre les mots de Churchill, dès l’élection de Donald Trump. Il avait soutenu le Brexit, donc il allait aider ! Hélas, Donald Trump note un déficit commercial de 48 milliards de dollars entre Etats-Unis et Royaume-Uni ! Il fait remarquer, depuis, que New York est un centre financier mondial, baisse les impôts sur les sociétés et assouplit ses règles financières. Mais ce déficit commercial est, côté britannique, le premier excédent commercial du pays ! Quant à la Chine, elle veut être l’amie de tous, et ne peut évidemment oublier l’Union !

Comment en sortir ? Où et quand finira ce divorce au sein de l’Europe, avec quelles concessions et quels effets pour les partenaires qui veulent se séparer, à l’initiative anglaise ne l’oublions pas, tout en restant bons amis ? Qui en profitera ? Qui en souffrira ? Bien malin qui peut aujourd’hui le dire, tant les enjeux sont considérables et mêlés, les partenaires (côté britannique surtout) divisés. Rationnellement, le Brexit n’aurait pas dû avoir lieu, tout comme la guerre de Troie. Astuce de David Cameron, le Premier ministre de l’époque, pour se débarrasser une bonne fois de ses opposants à l’intérieur du Parti, c’est un des plus beaux loupés de l’histoire politique récente. Le Leave a gagné, de peu, avec une campagne populiste et pleine d’erreurs techniques certes, et surtout sans plan sérieux pour la suite. Reste un pari de plateforme commerciale mondiale entre les grandes entités qui, aujourd’hui, dirigent (Etats-Unis, UE, Chine et, pourquoi pas Commonwealth). Donc on en revient aux scenarios : en voici trois.