To Brexit or not to Brexit : mais qui veut la peau de Theresa May au parti conservateur ?

Atlantico : ​Le climat politique britannique s'est dégradé au cours de ces derniers jours, dans le contexte du discours de ce 26 janvier de David Davis,ministre chargé de la sortie de l’UE, sur les volontés du Royaume Uni pendant la période de transition. C'est ainsi que le député Jacob Rees-Mogg a pu accuser le gouvernement de "se laisser intimider" par Bruxelles, transformant ainsi le Royaume-Uni en "Etat vassal". Comment expliquer le durcissement des conservateurs ? Quels résultats peuvent-ils attendre de ces attaques à l'égard du gouvernement ?

Bruno Bernard : L’origine de la dégradation du climat politique outre-manche prend son origine dans les déclarations de M.

Hammond, chancelier de l’Echiquier et partisan d’un Brexit très « soft », au Forum économique de Davos qui évoquait des « changements modestes » dans la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne après le Brexit en 2019, appelant les « fanatiques des deux camps » à ne pas endommager la « voie médiane » pour quitter l’UE qu’il envisage.

Cette sortie a provoqué une réaction immédiate de Theresa May qui a pris ses distances avec les déclarations de son chancelier tout en rappelant qu’elle avait toute confiance en M. Hammond mais que la Grande Bretagne quitterait l’union douanière et le marché unique quoi qu’il arrive.

David Davis tentant de jouer les pompiers de service est apparu très conciliant envers son collègue Hammond et les Brexiteers les plus remontés menés par Jacob Rees-Mogg qui dirige le EuropeanResearch Group (ERG) qui regroupe, depuis 1993, les députés conservateurs qui s’opposent à la création d’un Etat fédéral européen.

En l’espèce, chacun est dans son rôle, Hammond qui tente d’amadouer et de rassurer les acteurs économiques, David Davis qui rappelle que le Brexit aura bien lieu et Jacob Rees-Mogg qui joue les vigies du Brexitet montre ses muscles avec sa cinquantaine de députés au sein du ERG, pour rappeler à l’ordre un gouvernement qu’il juge trop mou dans ses négociations avec Bruxelles, quelques jours avant que les négociations ne reprennent avec l’Union européenne.

Dans quelle mesure le discours de David Davis peut-il améliorer le contexte, ou le tendre d'autant plus ?

David Davis a donné ce discours qui avait pour objet de donner ses priorités pour la période de mise en œuvre du Brexit. « Période de mise en œuvre » (implementationperiod) et « transition » (transition period) sont les nouveaux mots qui opposent et créent la division au sein du parti conservateur, puisque les défenseursavec M. Rees-Mogg, d’un Brexitnet sont en faveur d’une mise en œuvre et ceux, moins exigeants, plus souples, parlent d’une période de transition. M. Rees-Mogg a justement reproché au gouvernement en général et à M. Davis en particulier d’être passé de l’un vers l’autre et donc d’avoir opéré un « changement très important ».