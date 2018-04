Brexit : la City est-elle en train de changer de point de vue ? Le patron de Goldman Sachs trouve en tous cas que ça n’est pas si dramatique que çaai

Atlantico : Lloyd Blankfein, remplacé très récemment à la tête de Goldman Sachs, a estimé que les conséquences du Brexit sur la place financière londonienne n'étaient pas aussi catastrophiques qu'attendues. Une déclaration qui intervient au moment ou le cours de la livre Sterling atteint son plus haut depuis le vote de 2016. La City aurait elle changé d’avis sur la situation ? La perception négative s’est elle atténuée ?

Mathieu Mucherie : Amusant. Souvenez-vous des estimations apocalyptiques des uns et des autres, le Trésor britannique en particulier. Et puis le réel est là, pas calamiteux du tout, les taux qui ne sont pas pénalisés par une quelconque prime de risque, la bourse qui sous-performe mais sans plus, l’économie qui fait un peu moins bien mais sans décrochage net, il va falloir commencer à reconnaitre que l’industrie de la jérémiade anti-Brexit a été un peu loin. Mais Blankfein ne représente plus que lui-même (ce qui explique peut-être…).

Un financier est STRUCTURELLEMENT anti-Brexit. Voyons pourquoi.

a/ les financiers n’aiment pas les perturbations, l’incertitude. Leur biais en faveur du statu quo est bien documenté. Ils veulent bien de la volatilité, qui est au fond leur matière première, du risque mais pas de l’incertitude. Or le Brexit est un peu une aventure, convenons-en, en particulier à cause de l’axe du pire franco-allemand toujours tenté de faire tout dégénérer rien que pour prouver l’utilité de l’UE,

b/ les financiers britanniques sont nombreux à vouloir de l’euro, depuis le début, et l’appartenance à l’UE doit conduire à l’euro (pour rappel, le Royaume-Uni est signataire du Traité de Maastricht) ; je dis ça car le parisien de base croit que la City était toujours pro-Thatcher, et que Soros a fait du mal au pays en spéculant « contre sa monnaie »,

c/ c’est encore plus net avec les financiers français ou allemands, jaloux et envieux vis-à-vis de la City depuis des lustres, et très désireux de capter des flux.

Et tous ces gens vivent dans une bulle, ou plutôt dans une grande caisse de résonance capable de les convaincre.

Alors que le grand argument anti-Brexit ne devrait pas être économique ou financier mais en quelque sorte constitutionnel. Il n’est tout de même pas normal ou démocratique qu’une décision significative, qui va lier les générations futures, soit prise par un vote unique à 51%, là où une majorité qualifiée (disons 66%) serait nécessaire à mon avis pour parler de démocratie, surtout dans ce pays très raisonnable et gradualiste d’ordinaire qu’est le Royaume-Uni. Bien entendu cet argument aurait du valoir aussi en France en 1992, mais les dérives anti-démocratiques sont moins étonnantes de ce côté du Channel.

Au-delà des conséquences purement financières du Brexit, l'économie britannique subit-elle aussi durement que prévu l'annonce de son départ de l'UE ?

Non. Le rythme de croissance anglais de 2014-2016 n’était pas soutenable (3%), le ralentissement était logique. Le plongeon n’a pas eu lieu. Comme annoncé par votre serviteur dans ces colonnes, la baisse du Sterling a été un puissant amortisseur, comme en 1992, comme en 2007. Si la Banque d’Angleterre était un peu plus dynamique, on verrait à peine la différence. On est très loin des scénarios d’apocalypse zombie de nos officiels, et à la limite de l’anecdotique, même s’il ne faut pas exclure des troubles supplémentaires dans les années à venir si les franco-allemands se radicalisent et surtout si la Banque d’Angleterre garde son attitude mollassonne (elle parle déjà de monter ses taux).