Brexit : ces petits accords bilatéraux qui se trament entre Londres et certaines capitales européennes en l’absence d’avancée de la négociation globale

Atlantico : Pourquoi les négociations semblent s'éterniser entre Londres et Bruxelles ? Quelles sont les forces politiques en présence dans le débat des conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne (et qu'est-ce que cela nous dit sur la position de Theresa May et les compétences de Michel Barnier) ?

Rémi Bourgeot : D’un côté Theresa May est en difficulté politique croissante depuis l’élection générale de juin, qui l’a privée d’une véritable majorité et surtout d’un mandat fort pour négocier le Brexit. De l’autre, le cadre extrêmement contraint qui a été imposé par la partie européenne est impraticable et empêche une véritable négociation. En particulier la segmentation des négociations entre une phase centrée sur la facture britannique puis une seconde sur un accord commercial et la phase transitoire n’a guère de sens, puisqu’il est évident que ces points sont liés si l’on prend le soin de se placer dans la perspective de véritables négociations.

A Westminster, Theresa May fait surtout face à la fronde de membres du parlement qui veulent s’assurer qu’un accord aura lieu. En fait, sur le fond, la position britannique s’ancre de plus en plus, malgré le chaos, dans l’idée d’un accord approfondie avec l’Union européenne. Le discours que la première ministre a donné à Florence visait à donner des gages de bonne volonté, en proposant notamment de payer une facture de 20 milliards d’euros pour pouvoir engager les négociations sur l’accord commercial.

D’un côté, on a une sorte de crise latente à Londres, où les requins accélèrent leur ronde autour du 10 Downing Street. Et à Bruxelles, Michel Barnier doit cocher ses cases les unes après les autres, comme elles ont été déterminées par les Etats membres les plus influents et par la Commission. Michel Barnier a un mandat tellement limité qu’on ne peut véritablement parler de négociation. La procédure est très largement sortie des railles et cela n’est pas que lié à la crise politique londonienne. L’idée européenne était de conduire Londres à des concessions sur le plan budgétaire en particulier, bien que cela ne soit pas de la plus grande importance, pour ensuite lâcher du leste dans la phase commerciale, conformément aux intérêts de toutes les parties, tout en portant atteinte à la City au passage.

La nomination de Michel Barnier reposait sur l’idée de canaliser la formation d’un accord de cette façon sans négociation sur le fond. On peut évidemment être compétent sans parler anglais ; mais il est aussi certain que l’idée de nommer un négociateur en chef qui parle à peine ce qui est tout de même la langue de travail de l’UE et de lui imposer un mandat extrêmement réduit ne visait pas à ouvrir le processus. La possibilité d’évoquer d’autres phases de la négociation, notamment sur une période transitoire, ou de les redéfinir devrait évidemment faire partie des prérogatives des négociateurs. Or, Michel Barnier est simplement censé signaler que les critères ont été remplis pour passer à la phase commerciale. Et évidemment, face au chaos du processus en cours, ce sont les Etats membres qui gèrent le dossier et il semble même que des brouillons d’accord commercial circulent entre les ministères à Berlin…