"Bretagne, l’histoire confisquée" : à trop vouloir prouver...

LIVRE

Bretagne, l’histoire confisquée

Quand l’histoire s’indigne

De Frédéric Morvan

Ed. du Cherche Midi

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THEME

La cause est noble, rendre à la Bretagne sa véritable histoire, enracinée et méconnue, éloignée de la légende de ses vieilles gloires : le roi Arthur, Bertrand du Guesclin, Anne de Bretagne.

Attiré par le titre et la jaquette sobre aux couleurs du Gwenn ha Du (drapeau breton, blanc et noir) promettant une « histoire de combat », l’amoureux de la région accompagne volontiers l’auteur en croisade pour trouver les coupables et comprendre ce que, derrière les images de cartes postales, l’auteur qualifie de malaise.

POINTS FORTS

Le professeur Frédéric Morvan connaît bien son sujet et met en scène sa géographie et sa culture uniques, la force de caractère du peuple breton, ses figures historiques marquantes, sa diversité, ses singularités locales, les enjeux de pouvoirs et les relations complexes entre le Comte de Bretagne, le Duc d’icelui et le pouvoir central aux divers âges d’une histoire millénaire. Souvent des clés d’explication du vrai malentendu entre la France et sa grande province occidentale surgissent d’un propos très documenté, mais parfois sommaire.

Hors du champ historique, l’auteur se risque dans une plaidoirie où la politique, un brin d’économie et d’aménagement du territoire, quelques opinions personnelles très générales et surtout l’appel au réveil de l’apprentissage par les bretons de leur propre histoire et la récréation du CELIB (Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons, lobby créé en 1950) devraient, à elles seules, remettre naturellement la Bretagne à sa place, évidemment la première.

POINTS FAIBLES

Comme une course au large des côtes bretonnes, ce programme louable n’est pas sans danger. Le mélange des genres, quelques erreurs (piratage au lieu de piraterie, le commando Kieffer devient Pfeiffer), un plan du type :« atouts, enjeux, perspectives » amènent l’auteur à être parfois redondant.

L’histoire bretonne est de longue mémoire, complexe, entremêlée, tiraillée entre Nord et Sud, Est et Ouest, habité d’une foi populaire en un christianisme teinté de croyances païennes, fracturée par les alliances inconstantes, des conflits féodaux, des soumissions mal digérées.

L’exception bretonne se réduit au fil du temps, les effets bénéfiques parfois, ou dévastateurs souvent de la tutelle française et l’abandon de son tropisme brittonique, l’émigration massive, l’absence d’unité régionale et d’une capitale unique l’ont même empêchée de faire valoir sans contestation son périmètre d’hier et d’aujourd’hui.

En outre, le langage familier, parfois véhément, assumé par l’auteur, fatigue le sujet et déconcerte le lecteur. La recette qui mélange du « kouign amann historique » et le « far breton socio-économique » passe mal en bouche tant les arguments sur les responsabilités et la supériorité bretonne : ressources, saints, politiques, entrepreneurs, bacheliers, … manquent souvent de développements, de liens et de consistance.