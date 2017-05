Braquage d’une bijouterie à Paris : que fait-on avec 5 millions de bijoux volés?

Atlantico : un nouveau braquage a eu lieu mardi après-midi. Cette fois, une bijouterie située rue de la Paix a été visée. Selon France Info, la valeur des biens volés attendrait les 5 millions d'euros. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un tel événement se produit : rien que pour la place Vendôme, le dernier braquage remonte au 10 avril seulement. Mais que deviennent tous ces objets de valeur une fois dérobés? Que fait-on avec 5 millions d'euros de bijoux volés?

Fabrice Rizzoli : Tout d'abord, notons que les estimations sont faites sur les prix de revente légale des bijoux. Or, cinq millions d'euros de bijoux seront rachetés, au grand maximum, à 20% de la valeur initiale par le receleur. Et encore !

Il n'est pas dit que tout soit repris par le fourgue.

Les trois ou 4 voleurs de mardi dernier peuvent gagner 250 000 euros chacun. C'est encore un maximum.

En outre, on parle souvent dans les médias des vols spectaculaires et on ne parle pas souvent des arrestations faites par la police. En 2015, l'OCLO a arrêté deux voleurs en flagrant délit dans une bijouterie de luxe proche des Champs-Elysées résolvant par la même deux affaires passées.

Il y a deux grands type de braquage aux bijoux.

- Les grands groupes criminels spécialisés

Quelques gangs d'envergure internationale se livrent à des vols spectaculaires. Le paradigme demeure les Pink panther.

D'ailleurs, les policiers ont donné le nom de Pink Panda pour un groupe criminel chinois spécialisé dans ce type de vol.

Dans ce cas, les bijoux peuvent partir à l'étranger et on ne les reverra pas. Les bijoux les plus prestigieux peuvent même faire l'objet d'une commande par des acheteurs tels des collectionneurs d’œuvre d'art.

Certains peuvent être même rendus aux bijoutiers contre une récompense... Après tout, racheter ses bijoux à 10% de la valeur c'est mieux que de tout perdre y compris pour les assureurs... Mais l'administration de la preuve se révèle difficile car il y a un pacte de corruption entre les deux acteurs.

- Les autres gangs procèdent à des cambriolages ciblés comme dans le cas du "saucissonnage" de Madame Kim Kardashian (2016) ou le Smashe and Grab (2013)

C'est cette technique qui semble correspondre au vol d'il y a quelques jours commis à Paris.

Mais en janvier 2017 à Paris, on a vu aussi un vol dite "à la détourne"; une ruse visant à détourner l'attention du vendeur dans une bijouterie

Si ce sont des gangs étrangers, les bijoux repartent à l’étranger et on aura du mal à les retrouver encore une fois.

Si les voleurs sont Français, les bijoux non certifiés peuvent aussi être écoulés sur un marché parallèle.

L'or peut-être fondue...

On nous affirme qu'il est de plus en plus difficile de refourguer des bijoux dérobés, avec par exemple un marquage des pierres précieuses afin de les rendre invendables. Comment expliquer que des braquages continuent pourtant de se produire?

Je pense que malgré les progrès techniques, les vols de bijoux sont toujours une opportunité pour les voleurs.