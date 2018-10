Une bouteille de Romanée Conti peut-elle annoncer l’éclatement d’une bulle immobilière ?

Ce prix sans précédent traduit-il un dérèglement dans l’échelle des valeurs. Constitue-t-il un signe d’une prochaine grande crise financière ? Les crises économiques et financières sont, en effet, précédées de valorisation de certains actifs ne répondant à aucune rationalité, à moins que cette vente ne soit qu’un épiphénomène en aucun cas assimilable à la crise des tulipes de 1637.

Plusieurs experts économiques, dont ceux du FMI, commencent à s’inquiéter des conséquences de la progression de l’endettement favorisée par les politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales japonaise, américaine, européenne et chinoise. Si les États tentent tant bien que mal de maîtriser leur endettement, les agents privés ont accru ces dix dernières années le volume de leurs crédits du fait des faibles taux pratiqués par les banques. Cet endettement constitue une menace en cas de retournement de la conjoncture, surtout s’il s’accompagne d’une hausse des taux empêchant un rééchelonnement à moindre coût.

Cette hausse pourrait provoquer une brutale correction des prix de certains actifs. Tous les pays ne sont pas égaux face à ce risque. Ceux dont les prix de l’immobilier ont le plus progressé, accompagnés par une hausse de l’endettement, pourraient évidemment être plus exposés que les autres.

Ce risque même s’il ne doit pas être exagéré n’est pas imaginaire au regard des précédents historiques. Dans un passé assez proche, plusieurs pays ont dû faire face à un éclatement soudain de bulles immobilières ou de bulles financières en relation avec un retournement rapide des taux d’intérêt. Les crises immobilières se révèlent les plus dures à juguler compte tenu des effets dominos qu’elles peuvent entraîner.

Sur ces trente dernières années, les prix de l’immobilier ont connu des évolutions rapides et fortes. Ainsi, au Japon, les prix se sont accrus, de 170 % de 1988 à 1991, aidés en cela par une augmentation de l’encours de prêts immobiliers. Cette bulle immobilière a éclaté en 1993 avec une chute des prix qui a atteint plus de 50 %. Cette crise est intervenue dans un climat déflationniste avec une progression des taux d’intérêt réels.

Aux États-Unis, de 1998 à 2008, les prix de l’immobilier ont progressé de 180 %. La dette immobilière des ménages est, de son côté, passé de 60 à 100 % du PIB sur cette même période. La légère remontée des taux en 2008 et la crise des subprimes ont provoqué une chute des prix de 36 % entre 2008 et 2012. Depuis 2012, les biens immobiliers se sont appréciés de plus de 55 %, retrouvant leur niveau de 2008. En revanche, la dette immobilière des ménages est revenue à son niveau de 2002, 70 % du PIB. Cette relative sobriété des ménages américains limite les risques d’une nouvelle crise immobilière. Les menaces dans ce pays concernent les prêts étudiants et les crédits pour l’achat de voiture. L’amélioration des salaires et le plein emploi rendement supportables ces deux risques.