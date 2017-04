Du bon usage de la frontière dans l'élection présidentielle 2017

Cette opposition entre fermeture et ouverture, proche sans la recouper totalement de la distinction entre souverainistes et mondialistes, place la question de la frontière au cœur du débat public dans l’ensemble des démocraties occidentales, notamment au Royaume-Uni après le Brexit, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Certains plaident pour un renforcement des frontières, à travers le protectionnisme économique et une maitrise rigoureuse des flux migratoires, la restauration de la souveraineté et la préservation de la cohésion nationale.

D’autres militent pour leur effacement et l’accompagnement d’une mondialisation apportant la paix et le progrès par le dépassement des souverainetés nationales. Mais le débat reste encore une fois faussé par la virulence de ceux qui cherchent à disqualifier la notion de frontière en jugeant ses défenseurs coupables d’encourager une crispation identitaire ou le repli sur soi. Or, les notions de frontière et d’ouverture sont souvent mal comprises et employées de manière confuse. Comme l’on sait avec Baruch Spinoza que "le mal c’est la confusion", et avec Albert Camus que "mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde", toute analyse critique suppose alors de tenter de corriger les approximations langagières qui cherchent à déformer le réel ou à masquer la vérité. Car il demeure possible de restituer à la notion de frontière sa pertinence et sa légitimité, en traçant une voie médiane entre ceux qui l’instrumentalisent à des fins ethnicistes et xénophobes et ceux qui la déprécient au profit d’un cosmopolitisme hors-sol et désincarné.

Dans son ouvrage La société ouverte et ses ennemis, Karl Popper entend par société ouverte, en opposition à la société close, magique ou tribale, une société où des individus autonomes et libres privilégient le questionnement, la discussion rationnelle, le débat, l’esprit critique. L’ouverture est principalement appréhendée sous le registre psychologique et symbolique et non sous l’angle physique ou matériel. De même, la frontière ne peut être comprise comme une clôture ou une fermeture. La frontière donne un ordre et un sens au monde. Un individu ou une collectivité ont besoin, pour éprouver leur existence, de se situer dans l’espace, de s’inscrire dans un lieu défini, dans un territoire précisé. En cela, la frontière fixe des repères, place des bornes qui sont autant de balises. A l’inverse du mur qui interdit le passage, la frontière régule et établit un lien (Régis Debray, Eloge des frontières). Elle délimite et appelle une séparation entre le "dedans" et le "dehors" qui permet l’hospitalité, transformant l’étranger, l’ennemi potentiel ou «hostis», en hôte «hospes» (Emile Benveniste Vocabulaire des institutions indoeuropéennes).

La frontière est ainsi une des conditions de l’existence d’une communauté politique et de la constitution d’un Etat dont les trois attributs principaux sont un gouvernement, un peuple et un territoire, qu’il s’agit de défendre contre les menaces extérieures et de protéger contre les risques de divisions internes. Elle garantit à un peuple inscrit dans un Etat un droit à la continuité historique et lui offre la possibilité de persévérer dans son être collectif. Elle est donc un élément constitutif de son identité, de sa souveraineté, de sa sécurité. Dans l’Antiquité déjà, la démocratie athénienne, soucieuse d’éviter la discorde civile, la "stasis", avait imaginé des procédés comme l’ostracisme, procédure qui permettait d'écarter un citoyen considéré comme dangereux pour l'Etat, ou encore l’amnistie (Nicole Loraux : La cité divisée, l’oubli dans la mémoire d’Athènes).