Un bon conseil santé et développement personnel ? Gardez-vous d’être exceptionnel

Le bouddhisme postule que 1) ton idée de toi-même, de qui « tu » es, est une construction mentale arbitraire et que tu devrais te débarrasser de l’idée que « tu » existes, rien que ça ; que 2) les critères de mesure arbitraires selon lesquels tu te définis sont autant de pièges et donc que tu ferais mieux de tout envoyer balader. Pour résumer, tu pourrais dire que le bouddhisme t’encourage à t’en foutre.

Sans déconner, on dirait qu’il y a des avantages psychologiques dans cette approche. Une fois débarrassé des histoires que tu te racontes sur toi et à toi-même, te voilà libéré pour agir (et te planter) et évoluer.

Quand quelqu’un se fait la réflexion suivante : « Peut- être que je ne suis pas fait pour la vie à deux », il devient soudain libre d’agir pour mettre fin à son mariage insatisfaisant.

Il n’a plus d’identité à protéger à ses propres yeux.

Quand l’étudiant se dit, avec lucidité : « Je ne suis peut- être pas si rebelle ; peut-être que j’ai juste peur », il est alors libre de recontacter l’ambition qui couve en lui. Il n’a plus de raison de se sentir menacé en déployant ses aspirations, au risque d’échouer – oui, c’est une éventualité, et alors ? Quand l’expert en sinistres s’avoue à lui-même : « Peut- être qu’il n’y a rien qui casse des briques dans mon rêve d’auteur. Pas plus que dans mon job d’ailleurs », alors le voilà libre d’écrire enfin le scénario qui lui tient à cœur et de voir ce qu’il advient. J’ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi : tes problèmes n’ont rien de bien extraordinaire. C’est pourquoi lâcher prise est si libérateur.

Un certain égocentrisme va de pair avec la peur irrationnelle. Quand tu as en tête que ton avion est celui qui va se crasher ou que c’est ton projet qui sera la risée ou que tu es quelqu’un que tout le monde va ignorer, tu te dis implicitement : « Je suis l’exception ; je suis unique, bien différent des autres. » C’est du narcissisme pur jus. Comme si tes problèmes méritaient d’être considérés autrement, comme s’ils n’obéissaient pas aux lois de l’univers physique.

Alors un bon conseil : garde-toi d’être exceptionnel ; d’avoir quoi que ce soit d’extraordinaire. Élargis et banalise un peu tes critères de mesure. Ne te prends pas pour une star montante ou un génie méconnu. Pas non plus pour une victime ou un raté complet. Prends-toi au contraire pour la personne lambda, passe-partout : un étudiant, un partenaire, un pote, un créateur. Plus l’identité que tu te choisis est singulière, plus tu te sentiras menacé et vulnérable. Essaie donc de te définir de la manière la plus standard et la plus ordinaire possible.

Ça revient fréquemment à laisser tomber les grandes idées sur toi-même : que tu es doté d’une intelligence unique, d’un talent exceptionnel, d’un charme irrésistible ou d’une sensibilité extrême. Ça signifie également renoncer à te la péter et à croire que quelque chose t’est dû. Ça veut dire aussi abandonner les shoots d’adrénaline dont tu te gaves depuis des années. De même qu’un toxico qui lâche la seringue, tu vas déguster, au début. Mais tu verras, on en ressort nettement mieux.

Extrait de "L'art subtil de s'en foutre" de Mark Manson, aux Editions Eyrolles