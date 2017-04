Bombardement en Syrie et attentat à Stockholm : est-on à la veille d’une conflagration généralisée ?

Atlantico : Frappes américaines en Syrie, attentats de Stockholm et Saint-Pétersbourg : la perspective d'une conflagration généralisée pourrait-elle être en train de prendre forme ?

Philippe Fabry : Ce qui est certain, c’est que nous assistons depuis quelques années maintenant au renforcement continuel de dynamiques qui convergent effectivement vers une conflagration : la crise migratoire et les attentats de l’Etat islamique en Europe sont venus exacerber la peur du terrorisme islamiste, la montée en puissance des grands Etats contestant l’ordre américain sur le monde – Chine et Russie – les tensions internes, très profondes, affectant le Moyen Orient entre musulmans de différents courants et différentes ethnies, les mêmes difficultés affectant une Asie en plein essor… Et ces dynamiques s’accentuent d’autant plus que certaines se nourrissent mutuellement : en Europe, crise migratoire et peur du terrorisme islamique favorisent la montée des populismes connectés à Poutine, lequel cherche à les utiliser pour miner l'Otan et l'Union européenne ; et Poutine lui-même sera d'autant plus enclin à l'aventurisme aux frontières de l'Union européenne – en Biélorussie, en Ukraine, mais aussi dans les pays baltes ou en Géorgie – qu'il sentira sinon une complaisance, du moins une léthargie de la part de certains peuples, voire dirigeants européens.

Dans le même temps, il y a un axe russo-chinois de plus en plus évident, et toute crise d'un côté du monde, en Europe ou en Asie, aurait sans doute aussitôt un écho de l'autre côté.

Dans la mesure où ces tendances, qui me paraissent lourdes, ne s'inversent pas, le scénario d'une conflagration paraît dès lors tout à fait plausible, voire inéluctable.

Quelles sont les limites les plus claires qui ont pu être franchies en ce sens ces dernière semaines ? Qu'est-ce que ces franchissements laissent présager pour les semaines à venir, notamment en termes de réactions des acteurs impliqués dans les événements susmentionnés ?

Nous arrivons au moment où les choses sont susceptibles d’échapper au contrôle des grandes puissances qui manoeuvrent notamment par "proxy". Il est très significatif qu’Assad ait été la cible de l’Amérique au moment où Trump recevait Xi Jinping, notamment pour lui parler de la Corée du Nord. Kim Jong-Un est un peu l’Assad de la Chine.

En effet, la Chine et la Russie, qui sont pour la première, une puissance en pleine ascension, mais pas encore au niveau des Etats-Unis, et l’autre un pays qui tente un come-back, utilisent des régimes comme celui d’Assad et celui de Kim Jong-Un pour affirmer leur puissance internationale en se posant en acteurs incontournables dans la résolution de crise impliquant ces pays. Poutine a utilisé la Syrie pour ramener la Russie sur le devant de la scène et s’imposer dans le grand jeu au Moyen Orient, la Chine utilise la Corée du Nord depuis des décennies comme marionnette face à la Corée du Sud et au Japon, et à travers eux leur allié américain.

Cela devient très problématique quand, comme aujourd’hui, le pantin devient autonome et se met à franchir les "lignes rouges" : c’est le cas d’une Corée du Nord qui, contrairement à jadis, semble perdre toute mesure et dont la poussée de fièvre autour des essais de missiles et les provocations ne retombent pas comme le faisaient les précédentes. C’est le cas d’Assad qui, se sentant protégé après le froncement de sourcils russe à l’égard d’Israël suite au bombardement d’il y a quelques semaines, puis les hésitations américaines autour du maintien de son départ comme condition d’un règlement, lance cette attaque chimique sur Idlib – qui est la province de repli des rebelles chassés d’Alep – avec l’espoir de remporter ensuite une large victoire par son offensive.