Des boîtes en carton pour faire dormir des bébés en sécurité : les autorités sanitaires américaines valident la “mode” venue de Finlande

Atlantico : Une société Finlandaise a créée dans les années 1930 des kits pour les familles ayant des nouveaux nés et leur éviter des morts subites par asphyxie dans leur sommeil dans un lit classique. Subventionnées par le gouvernement, ces boîtes qui se popularisent permettent de fournir tout le nécessaire pour accompagner le nourrisson dans ses premiers mois. La particularité, c'est que la boîte en carton sert de lit. Est-ce que l'on voit des initiatives similaires se développer en France ? Est-ce que leur efficacité est prouvée ?

François- Marie Caron : Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Finlande, une certaine partie de la population ne consultait pas de spécialiste ni pendant la grossesse, ni après l'accouchement.

Ils ont créé ces boites dans l'optique de l'obligation de faire suivre la grossesse et faire suivre son enfant après la naissance. La boite servait de lit. Elles étaient destinées à des personnes précaires avant tout. C'était une façon de les faire rentrer dans le système de santé. De là à dire que les Finlandais ont fait diminuer la mort subite chez les nourrissons grâce à cette boîte, c'est un raccourci. Le suivi et la prise en charge des accouchements ont amélioré la santé des bébés. La boite avec tous les équipements pour bébés étaient issue d'un programme bien spécifique de santé. Il existe des b-box qui sont fournis aux familles par les hôpitaux, mais elles ne sont pas aussi richement garnies. Les hôpitaux français n'ont pas les moyens pour cela. Personne ne pourrait les financer.

Il y a plusieurs initiatives en France pour des Baby box similaires. C'est un lit pour trois mois, il y a des body pour le bébé. Ce n'est cependant pas fait pour un usage humanitaire en France. Elles sont en ventes.

Leur efficacité est par contre complètement prouvée. Le site naitre et vivre propose des solutions pour lutter contre la mort subite des bébés. Elles consistent en des aménagements des lits de bébés sans oreillers ni couvertures et équipées d'un matelas ferme dans une bigoteuse. Il y n'y a qu'un seul doudou dans le lit, pas de cale bébé, pas de cale tête. En adoptant ces solutions, on a réduit les cas de mort subite chez les nourrissons de 80%. Pour vous donner une idée précise ; dans mon cabinet, j'avais des cas de mort subite au minimum une fois par trimestre. Maintenant, c'est à peine une par an.

Quels sont les risques que ces boîtes permettent d'éviter lors du sommeil des nourrissons ? De façon plus générale, quels sont les risques encourus avec les nourrissons ?

Ces boites permettent de façon concrète à réduire les risques d'asphyxie des nourrissons. Dans les recommandations contre la mort subite, il est également signalé de faire attention aux tours de lit parce que les bébés, quand ils sont plus grands, peuvent se coincer la tête dans le tour de lit. C'est une façon amusante de respecter les consignes indiquées dans la prévention de ce phénomène qu'est la mort subite avec les différentes positions de couchage. Ce n'est pas la boite en carton en elle-même qui protège l'enfant. C'est le matelas ferme, l'absence d'oreiller, de la couverture et des doudous.