Bohemian Rhapsody : Freddy Mercury ressuscité

CINEMA

Bohemian Rhapsody

de Bryan Singer

avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker, etc…

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

C’est un film sur le destin d‘un chanteur iconique…

En 1970, dans une boite obscure de Londres, le groupe Smile perd son chanteur. Un jeune homme, né à Zanzibar, nommé Farrokh Bulsara, vient proposer de le remplacer. Il est timide, affublé d’une dentition impressionnante, complètement inconnu, mais… il a une voix de ténor du tonnerre, une technique de chant ahurissante et une conception du rock très personnelle qui sort de tout ce qui se fait à l’époque…Smile devient Queen; le jeune interprète, qui est aussi auteur, compositeur et pianiste, Freddy Mercury…

Bohémian Rhapsody va retracer son fabuleux parcours, depuis ses débuts jusqu’à son concert triomphal du Live Aid, le 13 juillet 1985 au Wembley Stadium.

Très bien documenté, il ne va faire l’impasse sur aucun des aspects de sa vie hors norme, ni sur ses excès, ni sur ses exigences, ni sur ses extravagances vestimentaires, ni sur sa passion pour les chats, ni sur son caractère tour à tour ombrageux, euphorique, tendre et capricieux, ni sur sa bisexualité, ni, non plus sur le Sida qu’il se découvrira dans les années 80 et contre lequel il se battra comme un lion jusqu’à sa fin, le 24 novembre 1991.

POINTS FORTS

- Il y a, d’abord, la performance de Rami Malek qui joue Freddy Mercury. La métamorphose de l’acteur laisse bouche bée. Presque au sens propre du terme. Comment l’interprète du hacker dépressif de Mr Robot a t-il pu entrer dans la peau de celui qui fut, sans aucun doute, le rocker le plus « extra-ordinaire » du XXème siècle et qui, d’ailleurs, n’a toujours pas été égalé au XXIème ?

Le comédien ne s’est pas contenté de se glisser dans les tenues folles de son personnage, ni de jouer avec un appareil qui lui en donne les mêmes dents de lapin, ni non plus d’étudier avec un coach, pendant des heures et des jours et des semaines, sa gestuelle, il s’est astreint aussi, surtout, à essayer de le comprendre del’intérieur. « J’ai mis de côté, a-t-il dévoilé, ses talents de showman, de chanteur et de pianiste, et j’ai découvert un homme très complexe, qui, sous son extravagance, dissimulait une incroyable sensibilité ». Combien de temps d’efforts et de réflexion lui a t-il fallu pour en arriver là ? Peu importe au fond, puisque le résultat est là, sidérant de vérité.

- Si Rami Malek époustoufle, le reste de la distribution, aussi. Quel casting ! Lucy Boynton incarne avec un engagement douloureux Mary Austen, le seul grand amour féminin de Freddie Mercury. Quant à Gwylim Lee, Ben Hardy et Joe Mazello, qui jouent les musiciens de Queen, ils soutiennent tous les trois la comparaison avec leurs modèles, dont deux sont encore vivants et à l’origine de ce biopic.