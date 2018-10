Boeing 747 et Concorde : 50 ans après, histoires croisées d’un top et d’un flop

Atlantico : Durant sa période d’activité, soit jusqu’en décembre 2017 aux États-Unis pour les vols commerciaux, plus de 1500 Boeing 747 ont été vendus à travers le monde. Comment expliquez-vous une telle longévité industrielle et commerciale ?

Mathieu Garling : Il faut savoir que le Boeing 747 a été initialement pensé pour répondre à une commande de cargo militaire de la part de l'armée américaine. On n'avait pas prévu d'y mettre des passagers. Un jour, Juan Trippé, le patron de la compagnie aérienne PanAm passe à Seattle, voit le 747 et dit "tiens, moi je vous le prends". Le 747 a donc d'abord été mis en service par PanAm, puis par d'autres compagnies aériennes, qui étaient des compagnies de charters, ce qu'on appellerait aujourd'hui des compagnies de low cost.

Elles l'utilisaient sur des lignes entre New-York et Londres, qui était à l'époque l'une des lignes les plus chargées et les plus prometteuses.

L'exceptionnelle longévité du Boeing 747 s'explique donc principalement par le fait que cet avion a été le seul mis sur le marché au début des années 1970 pour pouvoir transporter environ 700 personnes. Aucun autre avion, que ce soit le 707 ou le DC8 ne pouvait le faire. Les compagnies aériennes se sont tout à coup retrouvées avec entre les mains un outil extraordinaire permettant de conditions de liaison plus confortables, plus modernes et plus économiques que ce qui existait alors. Ça a vraiment été une révolution pour le transport aérien : un nombre élevé de passagers sur des distances plus longues et à des coûts inférieurs que ce que proposaient les anciennes générations d'avion. En transportant régulièrement sur de nouveaux faisceaux entre 300 et 400 passagers, le 747 a démocratisé le transport aérien.

Et plus tard, les Européens ont développé l'A380…

Oui, mais lorsque l'A380 a été imaginé, cela a été fait à partir de prévisions selon lesquelles les méga-aéroports – il en existe entre 12 et 15 aujourd'hui – allaient se développer et que le transport aérien serait principalement basé sur les liaisons entre ces méga-aéroports (Londres-New York, New York-Tokyo, Paris Dubaï, etc.). À partir de ces méga-hubs, vous aviez en revanche des avions moyens courriers qui, eux, redistribuent les passagers qui sont en correspondance. On était alors convaincu que ces méga-cities allaient accueillir des A380, et que le marché pour les très gros-porteurs était assuré. En fait, la prévision s'est révélée fausse. On n'est pas du tout aller vers cela. On voit aujourd'hui dans les enquêtes-consommation que les passagers essayent d'éviter les méga-hubs parce qu'ils sont source de retard, de perte de bagages, etc. Entre outre, tous les aéroports qui voulaient accueillir l'A380 étaient obligés d'investir dans les transformations finalement assez coûteuses en ce qui concerne l'élargissement des pistes et l'installation de nouvelles passerelles. Boeing est arrivé à l'époque avec le 777 qui s'est révélé un game-changer, un avion bi-moteur avec 300 passagers minimum sur des liaisons entre villes moyennes. Et on a vendu très peu d'A380.