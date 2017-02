Bobigny : le gouvernement veut éviter la guerre au prix du déshonneur... Il a le déshonneur et il aura la guerre...

Jamais depuis l’affaire Léonarda, Hollande et les siens n’étaient tombés aussi bas. Vous vous souvenez bien sûr de Léonarda ? C’était cette collégienne rom qui n’allait pas au collège et qui avait été renvoyée au Kosovo avec ses parents, des escrocs notoires et patentés. Dans certains lycées de France l’émotion fut grande. On manifesta bruyamment. Et Hollande, très sensible à la jeunesse, s’abaissa jusqu’à dialoguer en direct avec Léonarda qui posait des conditions pour son retour en France. Le déshonneur était là.

Le déshonneur est revenu en force. En effet François Hollande, après s’être déjà rendu au chevet de Théo blessé par un policier à Bobigny, est aujourd’hui à Aubervilliers pour rencontrer des “jeunes” ! Il écoutera leurs doléances, leurs plaintes contre les “enculés de flics”. Il leur dira qu’il les comprend, qu’il les aime. Et en échange de sa tendresse il leur demandera de ne pas mettre la banlieue à feu et à sang.

Cela s’appelle la peur. La peur qui engendre la lâcheté. La lâcheté qui mène au déshonneur. Pour compléter cette stratégie du renoncement, Bernard Cazeneuve a été mis à contribution. Il a reçu hier à Matignon des associations réputées anti-racistes et anti-discriminations. Voilà une façon parfaitement hypocrite d’indiquer, en creux, que les policiers sont racistes et se livrent à des pratiques discriminatoires. Parmis ces associations ainsi distinguées et flattées la LICRA : elle s’est définitivement disqualifiée en se portant partie civile contre Georges Bensoussan, l’auteur des Territoires perdus de la République. Le MRAP, une officine du Parti communiste. Le CRAN qui n’en finit pas de nous faire payer pour la traite négrière.