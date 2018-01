Blockchain : la technologie derrière le bitcoin va révolutionner nos vies (et même sans jamais acheter de crypto-monnaie)

Elle stocke, par ordre chronologique, ces échanges de données, qu’on appelle « blocs ». Si une blockchain privée autorise un nombre limité d’acteurs à enregistrer des transactions ou à modifier le registre, par contre, une blockchain publique est d’une part, ouverte à l’ensemble des utilisateurs, dénommés « nœuds », et d’autre part, régulée grâce à un système de contrôle, distribué entre les utilisateurs. C’est le principe de décentralisation. Lorsqu’un utilisateur souhaite effectuer une transaction, cette opération est transmise au réseau de nœuds de la blockchain pour validation. Cette validation s’appuie notamment sur l’historique des opérations antérieurement enregistrées. Après validation, cette transaction est affectée à un bloc qui vient s’ajouter à la blockchain. Les blocs étant diffusés sur le réseau, chaque nœud peut vérifier cette opération de validation. Ceci renforce la sécurité de la blockchain.

L’objectif visé est d’éliminer les risques liés à un stockage centralisé des données en lui substituant un système décentralisé plus long, plus vaste qui rend plus ardu l’isolement d’opérations, situation qui pourrait rendre possible une transaction frauduleuse.

Ceci étant dit, si un de ses « enfants », le bitcoin, a, ces certains temps, défrayé la chronique, la chaine de blocs, en questionnant fondamentalement les schémas informatiques traditionnels de la mise à disposition et du partage sécurisés d’information, apparaît comme une technologie prometteuse pour divers secteurs. Elle permet, surtout, de créer de la confiance entre cocontractants sans intervention d’une tierce partie, de réduire, de manière importante, les coûts de transaction et de rendre possible l’automatisation de contrats immuables. C’est en ce sens qu’elle changerait la vie de chacun.

Jean-Paul Pinte : Lorsque vous évoquez dans une réunion, une conférence, voire encore une discussion le concept de blockchain il est souvent aisé de constater que les regards sont dubitatifs, interrogatifs à l’annonce de ce terme ne sachant pas bien de quoi il en retourne. Et pourtant certains rapports ou livres blancs positionnent le sujet comme l’un des sujets principaux de notre siècle, voire encore comme la seconde révolution numérique de notre société.

La blockchain (chaîne de blocs) est une technologie qui permet de stocker et transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Elle ressemble à une grande base de données qui contient l'historique de tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. La blockchain peut être utilisée de trois façons : pour du transfert d'actifs (monnaie, titres, actions…), pour une meilleure traçabilité d'actifs et produits et pour exécuter automatiquement des contrats (des "smart contracts").

Les smart contracts sont concrètement des programmes informatiques conçus pour exécuter les termes d’un contrat de façon automatique lorsque certaines conditions sont réunies. Le but est toujours le même : désintermédier, « ubériser Uber » comme le dit Alex Tapscott, l’auteur du livre Blockchain revolution !

Un article de Journal du Net nous apprend que la grande particularité de la blockchain est son architecture décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hébergée par un serveur unique mais par une partie des utilisateurs. Il n'y a aucun intermédiaire pour que chacun puisse vérifier lui-même la validité de la chaîne. Les informations contenues dans les blocs (transactions, titres de propriétés, contrats…) sont protégées par des procédés cryptographiques qui empêchent les utilisateurs de les modifier a posteriori.

Un livre blanc récent (novembre 2017) présente un aperçu du paysage actuel des développements DLT / Blockchain et examine de près les problèmes qui sont au cœur du développement de DLT / Blockchain. (DLT : DistributedLedger Technologies).

Les principales conclusions de ce rapport reprises sur le site de IATRANSHUMANISME mettent en avant les défis et opportunités face à la DLT/Blockchain, le rôle potentiel des normes par rapport à DLT / Blockchain.

Défis face à la DLT / Blockchain

Manque de clarté sur la terminologie et l’immaturité perçue de la technologie.

Les risques perçus lors de l’adoption anticipée et la perturbation probable des pratiques industrielles existantes.

Données insuffisantes sur les gains des entreprises et impact économique plus large.

Manque de clarté sur la façon dont la technologie est / serait gérée.

Incertitude autour de la réglementation.

Implémentations multiples non interopérables et la fragmentation qui en résulte.

Maintenir la sécurité et la confidentialité des données.

Assurer l’intégrité des données et un cryptage fort.

Nature énergivore de la technologie.

Manque de clarté concernant les contrats intelligents et comment les mettre en œuvre via DLT / Blockchain.