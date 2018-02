Blockchain et crypto-monnaies : l’Allemagne à l’offensive pour sauver ses banques affaiblies de la concurrence

La course à la présidence du MEDEF prend forme. Plusieurs candidats sont déclarés. Mais le scrutin, après l’éviction de Dominique Sénard (Michelin) faute d’une adaptation des statuts dans les temps, a des allures de déjà vu.

Vous pensez qu'il avait beaucoup d'audace ? Même pas : à son époque, on pouvait encore s'exprimer.

Nous visons en démocratie, que nous voyons sage, bonne, vertueuse, non tyrannique, non violente, non dictatoriale. Mais elle est aussi ce que Platon appelle "le gros animal" sous la forme de l’opinion publique passionnelle.