Blocage de Sciences Po : la goutte de délire qui fait déborder le vase de la chienlit

On a tellement atteint le fond qu'il faut applaudir parce que le directeur de Sciences Po Paris a réussi à obtenir de la soixantaine d'étudiants excités qui occupaient le bâtiment principal et y faisaient n'importe quoi qu'ils laissent entrer l'ensemble des étudiants pour participation à l'assemblée générale le 19 avril à 19 heures.

Je commence ce billet par cet épisode parce que je le trouve révélateur du délire qui affecte, infecte cette école emblématique qui ne sera plus une ambition mais deviendra un cauchemar.

Cette minorité dans le mimétisme révolutionnaire - de la farce, comme aurait dit Karl Marx - occupe " Sciences Po parce que Macron en est sorti et que nous ne voulons pas finir comme lui".

Elle distribue aussi un communiqué de presse qui nous apprend que "occuper Sciences Po est fortement symbolique : en tant que fac où ont étudié Emmanuel Macron et de nombreux membres de la majorité parlementaire... le principal relais académique de cette idéologie... Notre école est pleine de ces modules visant à former les hauts fonctionnaires zélés du régime libéral et autoritaire...".

Ailleurs une banderole : "Ici sont formés ceux qui sélectionnent. Bloquons la fabrique à élite..." et le président de la République et son gouvernement mènent "une vaste entreprise néolibérale et raciste".

Ces inepties ont été proférées et écrites dans ce qui était perçu comme un haut lieu préparant l'administration française qui nous a longtemps été enviée pour son excellence et son intégrité.

Et Sciences Po est devenu cela et l'ironie ne consolera pas : "S'ils ne voulaient pas intégrer l'élite, il ne fallait pas passer le concours d'entrée" (Le Figaro).

La coagulation des luttes tant rêvée et ressassée par ceux que le désordre attire et que l'idée d'un Grand Soir stimule, n'est pas à l'ordre du jour : les lycéens n'ont pas rejoint les étudiants qui eux-mêmes laissent les cheminots indifférents. Il y a des protestations collectives, des envies d'en découdre, un prurit de contestations dont on ne sait plus trop bien ce qu'elles dénoncent, des casseurs qui reviennent pour dévoyer, en tout cas à Paris, les manifestations interprofessionnelles de la CGT le 19 avril avec un succès relatif malgré une mobilisation ayant réuni cheminots, postiers, fonctionnaires et personnel hospitalier entre autres.

Il y a une dizaine de facultés et de campus occupés par un petit nombre d'étudiants prétendus et d'agitateurs gauchistes qui violent les droits d'une majorité désirant passer ses partiels en lui refusant le vote démocratique qu'elle réclame.

Au site de Tolbiac, c'est "drogue, sexe et violence" et une situation "pré-insurrectionnelle" selon le courageux président de l'Université, Georges Haddad, auquel on reproche évidemment d'exagérer. Celui-ci est confronté à ce paradoxe d'un président de la République qui l'a approuvé dans son constat et sa demande d'intervention de la police mais a souligné aussi l'impossibilité pour cette dernière d'agir à cause de la configuration du lieu.