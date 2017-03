"Bled runner" : un parcours impressionnant, un homme attachant et bourré de talent

THEATRE

Bled runner

De et avec : Fellag

Mise en scène : Marianne Epin

INFORMATIONS

Théâtre du Rond Point

2bis avenue Franklin D.Roosevelt

75008 Paris

Réservations : 01 44 95 98 21

www.theatredurondpoint.

fr

THEME

Il s’agit d’une rétrospective de tous les spectacles de Fellag au travers de textes choisis judicieusement autour de sa vie, d’enfant à l’âge adulte. Il nous emmène en Algérie sur son vaisseau de souvenirs. Il nous fait revivre avec lucidité et amour sa vie au quotidien, au bled.

POINTS FORTS

1/Fellag aime son prochain et nous transmet cet amour avec malice.

2/ Tous les thèmes abordés sont terriblement actuels même si son Algérie a disparu.

3/ La mise en scène simple et élégante.

4/ Le spectateur retrouve ses textes favoris.

POINTS FAIBLES

1/ Fellag bute souvent sur les mots, ce qui rend le conte moins fluide.

2/ Les projections n’apportent rien.

EN DEUX MOTS

En sortant je me suis dit que j’aimais définitivement cet homme engagé pour que l’Homme soit plus tolérant et aime son prochain, quel que soit son bord de la méditerranée.

UN EXTRAIT

« J’ai attrapé le train de justesse, à l’instant où j’ai surgi dans la voiture numéro 3, tous les voyageurs m’ont remarqué immédiatement. C’était pas difficile avec la tête que j’ai. Plus la situation est tendue, plus je stresse ; plus je stresse, plus je m’enferme ; plus je m’enferme, plus je mute ; plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes. Il ne me manquait que la barbe mais ça les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête. »

RECOMMANDATION

EN PRIORITE