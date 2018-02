Blanquer atout clé de la macronie : mais au fait, ça donnerait quoi le blanquérisme décliné sur la totalité d’un projet de gouvernement ?

Atlantico : En quelques mois, Jean Michel Blanquer est apparu comme une pièce maîtresse du dispositif d'Emmanuel Macron, en ayant notamment su appliquer une méthode qui lui est propre. En définissant un objectif précis à son ministère, apprendre à lire et à écrire aux enfants, en lieu et place d'autres objectifs comme le traitement des inégalités - qui devient dès lors un objectif induit - et en favorisant dès une forme de "bon sens" par rapport à ce qui a été appelé le "pédagogisme technocratique" de l'ancienne majorité, cette "méthode Blanquer" apparaît.

En quoi cette approche peut-elle être particulière, quelles sont ses limites , et diffère t elle du "macronisme" ?

Eric Verhaeghe : ​La méthode Blanquer est très macronienne pour au moins trois raisons.

La première est qu'elle apparaît comme apolitique, ou en tout cas comme non-partisane. Elle est celle d'un homme venu de la société civile. Dans la pratique, la réalité est un peu différente, car Jean-Michel Blanquer avait un engagement marqué à droite, mais il n'a pas acquis de véritable notoriété partisane dans son parcours antérieur. Dans sa méthode, en tout cas, Blanquer a le bon goût de ne pas se laisser emprisonner par les grands débats idéologiques qui ont paralysé l'éducation depuis 40 ans. Il arrive avec une démarche pragmatique typique du macronisme.

La deuxième est qu'elle porte un sceau idéologique "en creux", derrière sa posture pragmatique. Blanquer est en effet un homme de rupture avec le blabla pédagogiste. Fondamentalement, il porte une vision qu'on pourrait qualifier de traditionnelle de l'éducation, avec un attachement discrètement nostalgique à ce qui a fait les grandes heures de l'école publique en France. Au fond, Blanquer est une résurgence des hussards noirs de la République et de leurs valeurs historiques.

La troisième tient à son internationalisme, voire à son mondialisme. Blanquer est proche d'un pilotage du système au rythme des enquêtes internationales de type Pisa. Cette méthode d'évaluation le distingue beaucoup de ses prédécesseurs. De ce point de vue, il est probablement le premier ministre moderne de l'éducation que nous ayons eu.

En appliquant une telle méthode, c'est à dire en définissant un objectif prioritaire, et en privilégiant le bons sens à la technocratie, quel serait le résultat produit sur le ministère de l'économie ? Quel serait l'objectif à suivre ? En quoi le bon sens peut il s'opposer à l'administration ?

Eric Verhaeghe : Si Blanquer passait au ministère de l'économie, sa méthode ferait merveille pour réformer l'action publique et initier une cure d'amaigrissement dans les services de l'Etat et dans la technostructure elle-même. On pourrait imaginer qu'il fixe un plafond de dépenses publiques à atteindre chaque année, ainsi qu'un plafond de prélèvements obligatoires à ne pas dépasser. Imaginez un ministre de l'Économie qui explique que, dans les 5 ans, la dépense publique doit revenir à 50% du PIB, et que les prélèvements obligatoires doivent baisser de trois points! Cette méthode modifierait la face de la réforme de l'État, et la vie quotidienne des Français. Elle permettrait de fixer un cap concret, pragmatique aux réformes à l'oeuvre.

Bruno Le Maire ferait bien de s'en inspirer d'ailleurs. On le voit à l'occasion du projet de loi PACTE, dont on voit mal l'utilité, en dehors d'accoler le nom du ministre à une loi. Cette méthode permettrait d'alléger de façon concrète les interventions intempestives de l'État dans la vie économique et dans le champ concurrentiel.

Jean-Paul Betbeze : La « méthode Blanquer » paraît d’autant mieux acceptée qu’elle corrige des dérives absconses (par exemple en grammaire !) et correspond à de vrais besoins : lire, écrire, compter et – il ajoute : « se comporter ». C’est cette double logique, de connaissance et d’attitude, que l’on retrouvera d’ailleurs au baccalauréat, avec un socle commun, du contrôle continu et un oral « en bon français ». Mais, malheureusement, ce n’est pas parce que « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » qu’elle le sera dans ce monde-là ! Attendons, espérons et aidons !

Pour ce qui concerne le Ministère de l’économie, il faut d’abord, comme ce qui se passe avec la grammaire actuelle à laquelle les (pauvres) jeunes sont exposés, mettre les responsables des administrations devant leurs sites, comme autant d’utilisateurs.

D’abord, comme pour la « méthode Blanquer », c’est assez bon de connaître les objectifs poursuivis pour l’économie en général, avec quels moyens et quels systèmes de suivi et de contrôle. Ce serait ainsi bien avisé de reprendre les objectifs majeurs du quinquennat : croissance, emploi, budget, dette… et de mettre en place un suivi permanent, contrôle continu si l’on veut, des décisions prises. Et de les mettre en page 1 du site, mis à jour.

« Lire » : en latin legere qui donne intelligence (faculté de comprendre), c’est donc « lire » la démarche générale qui est suivie par le Ministère. On doit la retrouver dans tous les travaux menés et dans toutes les décisions prises. Ceci veut dire que tous les documents publiés doivent préciser ce qu’ils recherchent, notamment en corrigeant la situation passée, et toujours en liaison avec les objectifs centraux. Ils commencent par les objectifs spécifiques poursuivis, en lien avec les objectifs généraux, puis viennent les décisions prises, les moyens mis en œuvre, les mesures retenues pour suivre les résultats, les « rendez-vous de chantier » (le contrôle continu !) et les modalités de correction envisagées.