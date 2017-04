Blagues anti-homo, blagues sexistes...et si leurs auteurs étaient inquiets à propos de leur propre masculinité ?

Atlantico : Une éude conduite par Emma O'Connor, une chercheuse au département de psychologie de l'Université de Caroline publiée dans le journal Springer Link révèle que les hommes peuvent avoir recours à des blagues sexiste et anti gays afin de renforcer leur masculinité qu'ils sentent menacée. Comment expliquer de tels phénomènes, le but recherché est il réellement atteint , ou ce "recours" n'est il pas finalement contre-productif ?

Michelle Boiron : Tout d’abord l’humour en général est un moyen de communication particulier. Il est utilisé inconsciemment pour se protéger et aussi pour ne pas se dévoiler. L’humour est aussi une forme de pouvoir une manière comme une autre de se sortir de situation difficile sous forme d’un certain cynisme. Prendre tout en dérision y compris les sujets graves pose toujours question. Dans cette étude le point d’application de l’humour serait la blague sexiste. Or, précisément c’est bien pour se défendre d’une mise en cause de la masculinité de l’homme que certains hommes ont recours aux blagues sexistes et homophobes.

Cela témoigne qu’il y a bel et bien une crise de la masculinité qui remet particulièrement en cause ces hommes là. Ce n’est pas surprenant car l’homophobie, la domination des femmes et la misogynie ont été les composantes de la virilité de l’homme. Les cartes sont actuellement redistribuées et il est de plus en difficile de maintenir une frontière entre masculin et féminin dans cette société où l’on remet en question la différence des sexes et ou la théorie du genre change la donne.

Les hommes cherchent à renforcer leur masculinité. Quels sont les autres symptomes qui peuvent être mis en avant dans cette volonté d'affirmation de la masculinité ?

Le caractère défensif est lié à une remise en question des repères autour de la masculinité. Ce n’est pas un scoop et c’est bien réel, même si c’est nouveau. Jusqu’à une époque très récente la masculinité se construisait le plus souvent en opposition à la féminité et parfois clairement comme une réponse au "féminisme". Les rôles sociaux sont bousculés, les codes modifiés. Il faut retisser de nouveaux codes qui passeront par un apprentissage social renormé. Cela prend du temps, c’est le temps de l’adaptation. On voit notamment apparaître de nouvelles façons d’affirmer une masculinité. Les pratiques sportives à haut niveau, qui frisent parfois l’addiction, les sorties entre mecs, le refus face à la demande sexuel féminine qui vole à l’homme le rôle actif qui les caractérisait. Ils peuvent s’autoriser à être fatigués, avoir mal à la tête au ventre mettant en avant une forme d’hystérisation féminine qui ne leur était pas coutumier et dont il n’avait pas besoin.

Les conséquences de cette remise en question expliquent les difficultés que le couple traverse actuellement et dont on mesure en sexologie les conséquences sur la vie sexuelle du couple.