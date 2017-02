Black Swan : le plan secret de l‘Etat qu'avait commandé Nicolas Sarkozy pour évaluer l'ampleur de la castatrophe en cas de sortie de l’Euro

Puisque Black Swan devait rester secret. Personne n‘en a dévoilé le contenu. Et pourtant François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la banque de France, a expliqué cette semaine lors d’une conférence de presse que la sortie de l’euro augmenterait le coût de la dette de 30 milliards d’euros par an. Ce qui veut dire que les intérêts de la dette qui représentent déjà 40 milliards, soit la deuxième dépense de l’Etat, après celle de l’Education Nationale, monterait à plus de 70 milliards d’euros.

Mais il n‘a guère dit pourquoi, comment ?

le gouverneur de la banque de France ne peut pas avoir tiré ce chiffre d’un chapeau. En 2011, cet ancien haut fonctionnaire était à la BNP. Il est devenu président de la banque de France le 1e novembre 2015 et a succédé à Christian Noyer. Il ne pouvait pas ne pas connaître Black Swan.



Ce chiffre de 30 milliards d’euro est au cœur d’un document qui avait été élaboré par les services de Bercy en 2011 à la demande de François Baroin et de Nicolas Sarkozy, président de la République, qui craignait que l’union européenne explose. Ce travail avait été réalisé au moment où la Grèce menaçait de sortir de l’Euro avec évidemment des effets systémiques sur le reste de la zone Euro et parmi ces effets, une sortie de la France.

Interrogé sur ce document à plusieurs reprise, François Baroin a simplement confirmé une réunion de travail dans un livre de mémoires. Il a même pris beaucoup de précaution puisqu’il raconte :

"Black Swan", c'est le nom que j'ai choisi de donner à une réunion dont il n'y a aucune trace, et que j'évoque ici pour la première fois. Le "cygne noir", voilà l'image qui m'est venue à l'esprit. Il s'agissait d'imaginer l'hypothèse la plus sombre de notre histoire économique moderne. [...] Je réunis autour de moi trois personnes de confiance. Discrétion obligatoire. Ils ne devront en parler à personne, ni à la presse, évidemment, ni même à leur entourage. Le rendez-vous a lieu dans mon bureau, au sixième étage à Bercy. C'est une discussion sans documents. Pas de traces. Chacun sait que l'objet seul de la réunion, s'il était connu, pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ce rendez-vous non officiel ne porte pourtant que sur des hypothèses de travail. Ce serait de l'inconscience de ne pas les envisager. Et de la folie d'en parler. A ce moment-là, le nouvel accord européen sur la Grèce, consistant à effacer 50 % de sa dette, est près d'échouer, l'Union européenne est dans un cyclone, l'euro, attaqué de toutes parts. [...]

Le pire ? La sortie de la Grèce de l'euro, un effet de contamination, une théorie des dominos qui entraînerait l'éclatement de la zone et de facto la sortie de la France. Un scénario cauchemar. Je demande à ces personnes de confiance de travailler sur deux hypothèses : le coût de la sortie de la Grèce de la zone euro pour la France et deux types de pertes : celles du secteur banques-assurances d'une part, et celles de l'éclatement de la zone tout entière d'autre part ».

(François Baroin, journal de crise, éditions JC Lattes)

Le récit de François Baroin ne trompe personne. Il jure encore récemment qu’il n’y a pas eu de document, mais il ne dira pas quels sont les trois hauts fonctionnaires qui lui ont fait le travail... sauf qu’on sait maintenant, en gros, les détails des conséquences d’une sortie de l’euro, parce que les chiffres de Black Swan tournent sur les ordinateurs de Bercy.