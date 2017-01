Les Bisounours, c’était avant : la violence armée dans les films pour enfants dépasse désormais celle qu’on voit dans les films pour adultes

Atlantico : Les films destinés à un jeune public aux Etats-Unis contiennent de plus en plus de violence. La situation est-elle comparable en France ? Est-ce que les films destinés à un jeune public contiennent de plus en plus de scènes de violence par armes à feu ?

Serge Tisseron : La France n’a heureusement pas la même culture des armes à feu que les États-Unis. Beaucoup de films d’animation produits en France ces dernières années montrent d’ailleurs un souci extrême de la réception par le jeune public des situations pouvant avoir un potentiel traumatique. Mais beaucoup de films américains bénéficient en France d’une publicité considérable souvent axée sur l’extrême violence de leurs contenus, et ils sont vus par beaucoup d’adolescents. Se demander pourquoi tant d’adolescents cherchent cette violence est d’ailleurs un problème bien aussi important que celui de connaître les conséquences sur eux de ce qu’ils voient.

Mais la question semble peu préoccuper les chercheurs, notamment américains. Trop complexe peut être… Par ailleurs, pour les jeunes enfants, en France, n’oublions pas les films qui passent à la télévision en prime time, dont certains comportent leurs scènes les plus violentes dans le premier quart d’heure, celui qui a justement le plus de chance d’être vu par les petits encore installés à cette heure-là devant l’écran familial. Ils iront se coucher sans avoir vu la fin du film, celle dans laquelle le méchant sera peut-être finalement puni. Ils n’auront hélas vu que son impunité ! Et n’oublions pas non plus le problème que représente, pour les enfants emmenés au cinéma voir un film « de leur âge », le fait d’être confronté aux bande-annonces des films pour adultes, y compris de ceux qui sont interdits aux moins de 14 ans. L’académie américaine de pédiatrie appelle les parents à la vigilance puisque leur législation fait appel à la responsabilité parentale. L’Académie de médecine devrait appeler en France à l’interdiction de ces bandes-annonces en salle lors de la projection de films réservés aux jeunes enfants : ce serait une façon de prendre acte des décisions de la Commission de classification du cinéma, et des problèmes de santé psychique liés aux écrans.