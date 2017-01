"Bilan de l'histoire" : C'est beau et tonique, une immense culture top bilan histoire rene grousset

LIVRE

BILAN DE L'HISTOIRE

de René Grousset

Ed. Desclee de Brouwer

L'auteur

A lire René Grousset, on mesure combien le temps des grands orientalistes, nourris de culture classique européenne, est aujourd’hui révolu.

Historien, conservateur du musée Guimet, grand connaisseur de l’art et des philosophies orientales, membre de l’Académie française, René Grousset est mort en 1952. Il a laissé quelques ouvrages de haute qualité, comme Figures de Proue, ainsi que plusieurs livres de référence sur les croisades dont il fut un spécialiste incontestable.

Thème

Cet ouvrage est la réédition d’un livre paru en en 1946 et intitulé –en toute modestie – Bilan de l’Histoire. Il est vrai que l’ambition de cet opus est forte : René Grousset passe en revue toutes les grandes civilisations. Il en explique les tendances principales, les compare et les juge. Il s’attache aussi à exposer les grandes religions et philosophies orientales, l’art asiatique, de l’Inde à la Chine, du Védisme au Bouddhisme. Il médite sur les thèmes des invasions, sur le rapport des civilisations nomades et des sociétés sédentaires, sur les croisades et les occasions manquées de l’Histoire. Enfin il termine sur un hommage à Joseph Hackin, archéologue et conservateur au musée Guimet, mort lors d’un torpillage pendant la guerre.

Autant dire que l’ouvrage est aussi riche que complexe. Chacun peut y trouver de quoi satisfaire sa curiosité intellectuelle.

Points forts

C’est évidemment l’immense culture de Grousset qui retient en premier lieu l’attention du lecteur. Il semble tout connaître des sujets qu’il aborde et fournit à son lecteur une mine d’informations.

Sa capacité de synthèse historique est phénoménale ; mettant en rapport des événements survenus à des siècles de distance, il fait percevoir les tendances lourdes sous les faits ; autant de principes d’explication qui rendent clairs des épisodes historiques qui autrement demeureraient confus. Ainsi, sa vision du Proche Orient qui reste marqué par l’aventure d’Alexandre et constitue depuis le quatrième siècle le champ clos des luttes entre l’Hellénisme et le monde sémitique ; ainsi également du Japon à propos duquel il rapproche, pour en montrer les dangers, deux périodes d’expansionnisme, avant les Tokugawa et à la fin de l’ère Meiji.

Que ce livre ait été écrit juste après la seconde guerre mondiale permet de mesurer le chemin parcouru dans l’analyse historique depuis lors : certains concepts n’ont plus cours aujourd’hui, comme par exemple l’analyse en termes de races. Mais surtout, René Grousset ne s’embarrasse pas de politiquement correct et porte sur les civilisations et les religions sous revue des jugements fermes et discriminants. C’est rafraîchissant.

Points faibles

Il est difficile de prévoir l’avenir, même si les analyses de Grousset offrent au lecteur d’aujourd’hui des clés de compréhension formidables des événements contemporains. On peut seulement déplorer qu’il attache une importance excessive à des épisodes liés à la seconde guerre mondiale, qui seraient négligés aujourd’hui, alors qu’il traite peu d’éléments qui nous sembleraient macroscopiques, comme par exemple le communisme.