Bienvenue dans l’ère du terrorisme stochastique ou quand les discours politiques mènent à la violence (mais les coupables sont-ils seulement ceux qu’on désigne ?)

Atlantico : Cependant, si l'analyse peut s'avérer juste, n'oublie-t-elle pas de prendre en compte une autre forme de communication violente, comme celle d'Hillary Clinton parlant de "panier des pitoyables" lors de sa campagne ou celle de Benjamin Griveaux qualifiant dimanche Laurent Wauquiez de "candidat des gars qui fument des clopes et qui roulent en diesel" (ajoutant : "ce n'est pas la France du XXIe siècle que nous voulons") ? Pourquoi cette violence-ci n'est-elle pas prise en compte ?

Christophe De Voogd : Il faut éviter deux écueils : la diabolisation de Trump, unique viatique d’un parti démocrate en perdition, un Trump présenté comme responsable de tout, jusqu’à l’attentat antisémite de Pittsburgh, alors que son gendre est juif et que sa fille adorée est convertie au judaïsme.

Inversement Trump ne fait rien pour calmer le débat, c’est le moins qu’on puisse dire . A plusieurs reprises , notamment face à Hillary Clinton, il a dépassé clairement la limite de la joute oratoire pour aller jusqu’à la menace (« je vous mettrai en prison ») et évoquer de façon plus que douteuse le droit de port d’armes face aux démocrates : il est indiscutable que ses propos peuvent encourager la passage à l’acte d’un extrémiste.

Mais ledit extrémiste n’aura pas droit au qualificatif de « déséquilibré», désormais de règle dans les attentats islamistes récents en France ou en Allemagne. De façon générale, nous avons ici affaire sur ce sujet comme sur tant d’autres, à la dissymétrie systématique du commentaire : minimisation quand cela vient de la gauche ou de la clientèle de la gauche ; péjoration maximale quand la droite, est en cause. Je plaide donc pour un minimum d’équité et surtout de respect des faits, car le déni est trop souvent de mise. Ainsi de la théorie de ce « terrorisme stochastique » (quel oxymore !), où l’on met Trump et Ben Laden sur le même plan, en oubliant les actes terroristes organisés et délibérés (et pas du tout « stochastiques ») du second. Je remarque ainsi que certaines statistiques sur le terrorisme aux USA commencent curieusement après le 11 septembre 2001. Ça change évidemment la perspective !

Comment se déploie cette violence verbale spécifique à la gauche ou aux courants progressistes ?

En fait il y a clairement deux attitudes rhétoriques à gauche : celle du mépris et de l’arrogance qui caractérisent les propos de l’élite démocrate américaine à l’égard des « pitoyables petits blancs » ou, en France, de la bien-pensance « bobo », notamment dans l’audiovisuel public, à l’égard des électeurs de Marine Le Pen, et même de la droite républicaine. Ce mépris est un erreur colossale qui a aliéné les classes populaires aux USA et qui explique la victoire de Trump. Plus généralement comme vient de le montrer Mark Lilla dans sa Gauche identitaire, l’abandon du discours de l’égalité et de l’universalité pour celui de l’identité et des minorités a été fatale au Parti démocrate.

Et c’est ici que nous tombons sur l’autre rhétorique d’une certaine gauche : celle, bien plus violente, d’activistes (le plus souvent des blancs surdiplômés d’ailleurs) parlant au nom des « dominés », qui pratiquent l’intimidation systématique, l’appel au boycott et à la sanction professionnelle, le harcèlement via les réseaux sociaux et les plaintes en justice, et la violence au moins verbale contre leurs cibles. Dérive qui fait rage sur les campus américains et qui gagne la France depuis une bonne dizaine d’années, avec la mouvance « indigéniste » et « décoloniale », dont sont victimes des universitaires comme des artistes, y compris ceux de la gauche universaliste. La situation est aussi grave que minimisée, voire ignorée par la plupart des médias comme par les autorités. Une chappe de plomb menace de tomber sur l’université et notamment les sciences sociales en France.