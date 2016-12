LIVRE ADOS

Les passeurs d'histoire

de Mechthild Gläser

Ed. Fleurus

L'auteur



Mechthild Gläser est jeune mais déjà douée pour inventer des histoires. Née en 1986 à Essen en Allemagne, elle se concentre d’abord sur ses études d’histoire et d’économie, mais aussi sur ses romans. Son premier livre, Stadt aus Trug und Schatten, publié en 2012, reçoit dès l’année suivante le prix Seraph qui récompense les jeunes auteurs dans la catégorie littérature fantastique.

Les Passeurs d’Histoires, son troisième roman, est le premier traduit en français.

Thème

Un roman qui parle de romans… bienvenue dans le monde merveilleux de la Littérature !

Amy est une jeune adolescente pour qui les vacances d’été commencent mal. Elle s’est faite humilier par ses camarades de classe et le compagnon de sa mère les a quittées du jour au lendemain. Fuyant cette triste réalité, la mère et la fille partent sur l’île de Mainland, en Ecosse, d’où est originaire la mère d’Amy.

Sur cette île éloignée de tout, Amy va découvrir l’histoire de sa famille, vieux clan mystérieux, mais également son pouvoir étrange qui se transmet de générations en générations : entrer dans les livres et voyager à travers leurs pages. En fait, comme ses ancêtres, Amy est une passeuse d’histoires. Un pouvoir qui permet à cette grande amoureuse de littérature de rencontrer des personnages qu’elle affectionne comme Elizabeth Bennet ou encore Peter Pan.

Mais le monde littéraire est en danger car un monstre rôde dans les histoires et s’empare des plus précieuses idées des écrivains. Le lapin blanc d’Alice au Pays des Merveilles ne parle plus, la rose du Petit Prince a disparu et le portrait de Dorian Gray a été volé ! L’imaginaire risque de disparaître à jamais si personne ne découvre qui est derrière tout ça.

Points forts

L’auteur aime la littérature et cela se sent tout au long du roman. Les multiples personnages évoqués dans l’histoire sont traités avec respect, humour et amour. Le lecteur s’amuse à retrouver en une même aventure différents contes, romans et univers qui l’ont bercé durant son enfance. Ici les récits d’aventure côtoient les grands classiques et il est merveilleux pour le lecteur de parcourir autant de mondes imaginaires comme le fait Amy avec son pouvoir.

Points faibles

Quiconque aime la lecture n’aime pas forcément connaître la fin d’un roman qu’il n’a pas encore lu. Les passeurs d’histoires connaissent les livres sur le bout des doigts… au risque d’être trop bavards à certains moments de l’intrigue !

En deux mots

Un très bon roman consacré à l’amour de la littérature. On s’y plonge avec délectation pour retrouver toute la magie que l’on ressent lorsque l’on découvre un nouveau monde.

Une phrase

Ou plutôt deux extraits:

« - Quelque chose se prépare, explique-t-il. Depuis plusieurs heures, les rumeurs se propagent. Visiblement, quelque chose va de travers dans notre monde.