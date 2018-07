Bienvenue dans l’ère du dolorisme identitaire : mal politique... ou psychologique ?

Atlantico : De l'affaire des "sparadraps blancs" dénoncés par Rokhaya Diallo à Arnaud Gauthier-Fawas qui affirme sans sourciller sur le plateau de "Arrêts sur images" qu'il n'est pas un homme, la défense des minorités prend parfois des allures grotesques. Plus qu'un acte politique, ces interventions médiatiques ne sont-elles pas le symptôme de souffrances personnelles exacerbées ?

Nicolas Moreau : En règle générale, plus les propos tenus sont grotesques ou outranciers, plus la polémique qui les entoure est forte.

Malheureusement, les médias doivent bien vivre, et pour ce faire, il est nécessaire pour eux d'entrer dans ces inévitables polémiques.

Le plus simple pour cela est d'aller solliciter directement les personnes "originales" à la source de ces polémiques, qui se répartissent majoritairement en deux groupes : les sincères et les professionnels.

Les sincères croient réellement à leurs idées, toutes grotesques qu'elles puissent paraître. C'est très probablement le cas d'Arnaud Gauthier-Fawas quand il déclare qu'il ne se définit pas comme un homme. Autrefois, on l'aurait simplement traité de fou, ou d'idiot du village, et on serait passé à autre chose. Mais les avancées en termes de tolérance poussent de plus en plus à donner la parole, et faire écouter ces voix originales, sans qu'au fond la définition de la folie n'ait tellement évolué. Ces voix dissonantes sont alors livrées en pâture à une foule dont une partie n'est pas tolérante envers ceux qu'elle considère comme des fous, et la polémique enfle, encouragée par les échanges avec ceux qui veulent défendre l'originalité.

Toutefois, dans ces cas où des lynchages accompagnent la polémique, la souffrance n'est pas tant du côté des originaux sincères qui s'expriment que du coté des lyncheurs. Les sincères s'expriment à visage découvert, avec courage, et avec une force certaine qui implique qu'ils affrontent leurs souffrances. Celles-ci sont bien plus présentes chez les lyncheurs, généralement cachés sous pseudonyme, à l'abri derrière leur écran. ravis de pouvoir trouver plus faible que soi à lyncher, avec l'appui rassurant d'un groupe. La faiblesse de ces lyncheurs est sans nul doute le symbole de souffrances personnelles beaucoup plus fortes que celles des originaux.

Au delà des sincères, il existe des originaux professionnels, prêts à servir n'importe quel discours choquant si tant est qu'il permette de se maintenir sur tous les plateaux, comme Rokhaya Diallo, ou qu'il permette de vendre les solutions qui vont en face des problèmes dénoncés, comme le fait Caroline de Haas. Ces gens sont des agitateurs professionnels. Des intermittents du spectacle. Ces outrances ne sont toutefois pas dénuées d'intérêt, puisqu'elles sont de plus en plus prises en compte par les hommes politiques, qui s'y laissent piéger. Emmanuel Macron lui-même parle désormais de "mâles blancs" et de "radicalisation de la laïcité", qui sont des chevaux de bataille classique de ces professionnels de l'agitation.

Il n'y a donc pas de raison qu'ils cessent leurs outrances.

Pascal Neveu : Ces sujets sont fortement polémiques.

Il est nécessaire de prendre de la distance afin de questionner et mieux comprendre ce que tout le monde réclame.

Dans ce « tout ce monde », il s’agit d’entendre toutes et tous… dans leur identité vécue et subie comme une minorité, et ce de manière réelle.

Aucun sociologue ou thérapeute ne peut nier la souffrance de celles et ceux qui vivent cachés, qui ne peuvent vivre librement et ouvertement ce qu’ils sont dans leur singularité de corps et de cœur.

Au delà du supposé grotesque, j’entends surtout en consultation une souffrance terrible, un désir d’être accepté, une demande d’être aimé.

Car au delà des clichés, j’ai pu jusque ce jour où la coupe du monde de foot liait toutes les françaises et tous les français, me rendre compte que l’exacerbation n’est rattachée qu’au désir de dire qui on est !

Être, le dire, le vivre est compliqué.

Aussi, bien évidemment que « derrière » ces mots, il se cache surtout des maux !

Combien j’ai sauvé des « gamins » qui seraient actuellement morts car rejetés, ne s’acceptant pas, de par leur sexualité, mais aussi leur couleur de peau, leur origine…

Et parfois des phrases choc tentent d’éveiller des consciences, souvent en décalage médiatique.

Le terme minorité est révélateur de la souffrance et du besoin d’entendre la douleur.

Mais il me semble important d’aller au delà du qualificatif minorité afin de tendre vers le « Nous ».