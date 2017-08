Bien plus fréquentes que vous ne le croyez, pourquoi les erreurs médicamenteuses sont devenues un problème majeur

Atlantico : Qu’appelle-t-on erreur médicamenteuse ?

Cette notion a une acception très large. Elle est définie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). On parle d’erreur médicamenteuse chaque fois qu’une personne soignée, ou si l’on préfère un patient, n’a pas exactement reçu le traitement médicamenteux qu’il aurait dû recevoir. Une erreur médicamenteuse est par définition non intentionnelle. L’erreur médicamenteuse fait partie de ce que l’on appelle la iatrogénie médicamenteuse (les effets indésirables liés à l’usage des médicaments).

La iatrogénie est le domaine des événements indésirables (EI), parfois graves (EIG), liés aux différentes activités de soins en général.

Certaines erreurs médicamenteuses sont liées à un acte incorrect, comme la prescription à une personne d’un médicament qui lui est formellement contrindiqué ; d’autres sont liées à une omission, par exemple celle de mettre fin à un traitement alors que la prescription médicale l’a pourtant spécifié, ce qui peut dans certains cas être dangereux.

Une erreur médicamenteuse peut se produire lors d’une des trois étapes du circuit du médicament : il peut s’agir d’une erreur de prescription, comme un celle d’un médicament bêtabloquant à une personne ayant un asthme bronchique sévère (erreur médicale) ; d’une erreur de dispensation médicamenteuse (étape qui relève de la compétence du pharmacien : analyse de l’ordonnance, préparation des doses à administrer, informations données relatives au bon usage du médicament, délivrance du médicament) ; d’une erreur d’administration, étape effectuée soit par le patient lui-même, soit par un proche, soit par une infirmière ou tout autre professionnel de soins habilité à administrer un médicament.

Une erreur médicamenteuse est par définition évitable, car elle est la conséquence du non-respect d’une prescription médicale écrite ou d’une consigne ou règle censée connue des différents intervenants. Elle n’est pas un aléa thérapeutique, à la différence d’une réaction grave, très rare et imprévisible d’un patient à un médicament qui lui est administré pour la première fois (domaine de la iatrogénie médicamenteuse non fautive).

Les erreurs médicamenteuses sont toutes ou presque potentiellement dangereuses : elles peuvent générer ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler un événement indésirable (EI) parfois grave (EIG) chez le patient.

Il est d’usage enfin de distinguer les erreurs médicamenteuses avérées (qui se sont réellement produites), de celles qui n’ont été que potentielles (repérées et corrigées in extremis, juste avant l’administration à la personne soignée).

Dans quel contexte surviennent les erreurs médicamenteuses ?

Les erreurs médicamenteuses sont essentiellement étudiées dans les institutions, c’est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins de suite et réadaptation (SSR) et les établissements médico-sociaux, en premier lieu les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou maisons de retraite, ces derniers car les résidants des EHPAD reçoivent en général des traitements médicamenteux assez importants.