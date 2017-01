Une bien curieuse histoire, qui vous happe

Décryptage

Atlanti-culture Ecole : tout n'est pas perdu "Primaire", le film d'Hélène Angel: quand une fiction en dit beaucoup plus qu'un documentaire. Chapeau!

Attention, danger ! Quand le Royaume-Uni découvre avec effarement que son système éducatif fait face à la menace conjuguée de l’infiltration de l’extrémisme religieux et des excès du politiquement correct A travers notamment les ELCO (Enseignements langues et cultures d'origine), ou bien encore le changement des programmes scolaires, on peut également constater en France, comme en Grande-Bretagne, la manière dont les extrémismes religieux et le politiquement correct peuvent s'immiscer dans l'enseignement public.

Liberté chérie Interdictions de circulation : Paris outragé, Paris paralysé, Paris déserté, mais un jour… La transformation à marche forcée de Paris par Anne Hidalgo n’est pas anodine. Au fur et à mesure que la maire érige une véritable muraille entre la capitale et sa banlieue, la vie intramuros s’étiole.

Reconquête Contre-offensive : François Fillon veut reprendre la main et choisit le terrain de l'immigration pour le faire Alors que les derniers sondages montrent que Marine Le Pen est jugée plus crédible que François Fillon sur les questions d’immigration, le candidat de la droite et du centre a choisi Nice pour présenter sa politique d'immigration. Un choix qui n’est pas anodin et qui prouve que l’ancien Premier ministre ne veut pas axer sa campagne que sur les questions économiques et sociales.

Risque de difficultés... Cette décision si tentante à laquelle Donald Trump devra résister s’il ne veut pas limiter drastiquement la capacité de son administration à légiférer Le Congressional Review Act est un outil permettant au Congrès américain d’exercer un contrôle, voire de revenir sur l’adaptation, la règle, le décret ou tout autre altération apportée par un président en fonction à une loi qui a été votée par les représentants du peuple.

Goodbye Mister President Adieux de Barack Obama : les Etats-Unis face au lourd prix politique de l’échec du “Yes We Can” (malgré un bilan pratique défendable) Le 20 janvier prochain, Donald Trump succédera à Barack Obama comme président des Etats-Unis. Après huit années passées à la Maison-Blanche, les espoirs suscités par son célèbre "Yes we can!" sont difficiles à apercevoir dans l'électorat américain divisé. Le bilan, s'il n'est ni négatif, ni positif, est à contraster.