Quel est le pire cauchemar de l’écrivain ? La page blanche ? La critique assassine dans un grand quotidien ? Non, la faute d’impression ! Quoi de plus désolant, après tant d’efforts, que de voir son œuvre dénaturée par des typographes, ou plutôt, pour reprendre le jargon de l’édition, par des « protes » ? Dans son Journal, André Gide rapporte l’anecdote suivante à propos de J.-H. Rosny, coauteur, avec son frère, de La Guerre du feu (1909) : « On raconte que Rosny, exaspéré par les erreurs typographiques que les protes faisaient ou laissaient passer, écrivit un article vengeur intitulé “Mes coquilles”.

Quand Rosny le lendemain ouvrit le journal, il lut avec stupeur, en gros caractères, cet étrange titre : “MES COUILLES”. Un prote, négligent ou malicieux, avait laissé tomber le q… J’écris ceci pour me consoler. »

Les fautes les plus fréquentes tiennent à l’ajout intempestif d’un mot ou d’un caractère. « Ses mains étaient de celles qui sont sales après les avoir été lavées. » (Balzac, Une fille d’Ève, édition Furne, 1842)

----

« Madame Jules était là, naïvement posée, comme la femme la moins artificieuse du monde, douce, pleine d’une sérénité majestueuseuse. » (Balzac, Ferragus, édition Furne, 1843)

----

« – Monsieur est du journal, dit Finot en remerciant Étienne et lui jetant le fin regard de l’exploitateur. » (Balzac, Illusions perdues, édition Furne, 1843)

----

« Mais chaque spectateur cherchait en soi l’enfant miracuculeux. » (Apollinaire, « Un fantôme de nuées », Calligrammes, Mercure de France, 1918

----

Mais il peut aussi s’agir de ce qu’on appelle en jargon d’imprimerie un « bourdon », c’està-dire l’oubli d’un ou de plusieurs éléments (lettre, mot, paragraphe…), dont l’effet se révèle parfois comique : « Julie se leva, se jeta dans les bas d’Arthur. » (Balzac, La Femme de trente ans, édition Furne, 1842)

----

Il arrive que la faute prenne des dimensions plus importantes, comme lorsqu’il y a substitution d’un mot à un autre : « Elle n’est point folle, répondit silencieusement le commissaire de police » (La Cousine Bette, édition Michel Lévy, 1871). En fait, Balzac avait écrit : « Elle n’est point folle, répondit sentencieusement le commissaire de police. »

----

« Après tout, on s’est vu trois épouser des bergères ! » (Un ménage de garçon, édition Furne, 1843). Inutile d’essayer de comprendre ; sur le manuscrit de Balzac, on lit : « On a vu des rois épouser des bergères. »

----

« Je sortis et j’entrai dans une brasserie où j’absorbai deux tasses de café et quatre ou cinq petits vers pour me donner du courage. » (Maupassant, « La Patronne », dans la revue La Lanterneen 1889)