BF "Disparus sans laisser d'adresse" de Patricia Fagué

Sur Atlantico.fr, Virginie Calmels, proche d'Alain Juppé, et fondatrice de DroiteLib', exprime son attachement à l'unité de la droite et du centre à quelques semaines des législatives. Loin de céder aux appels du pied des réseaux macronistes mais sans dogmatisme, elle assure qu'elle gardera son cap et continuera à se battre pour ses idées.