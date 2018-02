"Bestie di scena" : une expérience fascinante de danse-théâtre

THEATRE

Bestie di scena

D'Emma Dante

Avec : Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, Viola Carinci, Italia Carroccio, Davide Celona, Sabino Civilleri, Roberto Galbo, Carmine Maringola, Ivano Picciallo, Leonarda Saffi, Daniele Savarino, Stéphanie Taillandier, Emilia Verginelli, Marta Zollet, et avec : Daniela Macaluso, Gabriele Gugliara

INFORMATIONS

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Un échantillon humain, d'âges et de morphologies variés, est exposé sur scène. Ils sont nus, vulnérables et solidaires. Comme à travers une cage en verre, le public les observe réagir aux différents stimuli qu'une instance invisible leur impose. Pluie de ballons, pétards détonnant, ambiance aquatique, comptine entraînante... chaque intervention perturbe l'équilibre du groupe et les oblige à s'adapter, à retrouver une dynamique commune et à explorer leurs capacités d'expression. Les passions individuelles surgissent, se déchaînent, et finissent par être absorbées par le groupe, qui sort toujours vainqueur de ce jeu dont on ne connaît pas les règles.

POINTS FORTS

- Un parti pris frappant et original : mener une expérience sur un groupe, en considérant l'homme non pas comme un "animal politique", capable de raisonner et de s'organiser en communauté, mais comme un animal tout court, une bête nue, privée de parole et soumise aux aléas de son environnement. Un concept qui rappelle beaucoup la danse-théâtre de Pina Bausch, avec une approche plus scientifique.

- Des danseurs et comédiens impressionnants, totalement investis dans leur personnages de cobayes, capables de mêler si étroitement comportements humains et animaux qu'on ne parvient plus à distinguer une frontière claire.

- Chaque nouvelle situation imposée au groupe permet de faire émerger des problématiques fortes, sans donner de thèse particulière. Chaque comédien incarne une caractéristique humaine à travers une routine qui lui est propre, comme la danseuse-automate qui imite une poupée, ou le danseur flamboyant, qu'une arme rend instantanément belliqueux et provocateur. Des duos de forment, duos d'amour, d'entraide ou de lutte. Puis se dénouent, l'individu étant finalement ramené dans l'harmonie du groupe.

- Dans ce spectacle majoritairement silencieux, les sons sont utilisés à bon escient. La musique vient tantôt ensorceler une danseuse, tantôt déchaîner la passion d'un couple et donner un nouveau souffle aux comédiens comme au public.

POINTS FAIBLES

Le rythme de ce spectacle court (une heure) est assez inégal, car une certaine lenteur est parfois nécessaire au développement de l'expérience ; les premières réactions étant souvent faites de prudence et d'observation.

EN DEUX MOTS

Une expérience fascinante de danse-théâtre, mettant à l'épreuve un échantillon humain incarné par de courageux acteurs.

Mais attention: c'est un spectacle pour public averti, préparé à voir des acteurs nus sous toutes les coutures...

UN EXTRAIT

Des extraits du spectacle sont disponibles sur le site : www.theatredurondpoint.fr/spectacle/bestie-di-scena/

L'AUTEUR

Comédienne, metteuse en scène et auteure italienne, Emma Dant est devenue une figure incontournable de la scène artistique. Récompensée lors de festivals internationaux, ses spectacles se distinguent par leur univers onirique et leur aspect provocateur et flamboyant. Depuis peu, elle travaille également comme réalisatrice pour le cinéma.