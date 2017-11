Bernard-Henri Levy : mais pourquoi tant d’animosité ?

La lettre immonde, ordurière, vulgaire, et insultante, que se permit d'envoyer Eric Dupond-Moretti à Bernard-Henri Lévy, et le soutien unanime que celle-ci reçut sur les réseaux sociaux - c'est-à-dire, globalement, auprès des femmes et des hommes de ma génération - ont l'unique vertu de réactiver un problème qui secoue la France depuis de nombreuses années, de porter au jour un constat désormais ancien : à savoir que la haine suscitée par Bernard-Henri Lévy est une passion folle, partagée aussi bien par une grande partie des universitaires que par les membres de l'extrême gauche, les antisémites, les antisionistes, et les supposés « dissidents ».

Bernard-Henri Lévy avait publié, dans Le Point, une chronique cultivée, nuancée et respectueuse, au sujet de celui qu'il qualifiait de « ténor du barreau » (je n'aurais pas eu, pour ma part, cette politesse, et je l'aurais plutôt qualifié de racaille en toge, de voyou des tribunaux, d'inculte ringard, de paillasson de la justice, de Christ de la bêtise), voilà que Dupond-Moretti, avec l'élégance qu'on lui connaît, répondait à travers le prisme d'insultes grossières, de divagations au sujet de chemises Charvet ainsi que de Rolls-Royce. A l'argumentation intellectuelle répondait la haine à l'état pur, plébiscitée par l'infamie des réseaux sociaux. Et cette haine revêt une spécificité insigne : contrairement à bien des haines (la passion nationaliste, l'antisémitisme - songeons aux nazis qui, pour certains, connaissaient sur le bout des doigts la littérature talmudique -, l'islamophobie...), elle se nourrit de sa propre ignorance. J'avais fait l'expérience de ce constat lorsque j'enquêtais sur Dieudonné, sous une fausse identité politique, époque durant laquelle je dialoguais souvent avec des spectateurs du théâtre de la Main d'Or qui, entre une cigarette et un cocktail (boissons nommées, dignement, « Chaud Ananas »), me livraient leurs principaux démons. Je remarquais alors qu'avant le « complot sioniste », qu'avant « la corruption des hommes politiques livrés à la mainmise des Rothschild », ces derniers évoquaient toujours, au premier rang de leurs haines, la figure de Bernard-Henri Lévy : « BHL, me disaient-ils, le problème, c'est qu'il est mauvais, c'est qu'il ne connaît rien, c'est qu'il dit des conneries ». « Ah bon, rétorquais-je alors, et toi, qu'as-tu lu, parmi ses bouquins ? » A cette question, je les voyais fuir, prendre la poudre d'escampette, retourner écouter les hallucinantes logorrhées de leur idole au sujet des Juifs-colons, des chambres-à-gaz-qui-n'ont-jamais-existé, des sionistes-qui-gouvernent-la-France, des médias-qui-sucent-la-****-des-Juifs...