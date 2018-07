Bernard-Henri Lévy : “Claude Lanzmann était l’un des inventeurs d’un judaïsme d’affirmation. Et dans la France d’aujourd’hui, cela crée un certain embarras”

Jean-Sébastien Ferjou : À la demande de la famille de Claude Lanzmann, vous avez prononcé un discours d’hommage aux Invalides lors de la cérémonie saluant, la semaine dernière, sa disparition…

Bernard-Henri Lévy : Oui. Ce fut un grand honneur. Et, pour moi, un moment d’émotion très fort. J’avais, en même temps que je parlais, le sentiment presque physique de la joie qui aurait été la sienne à voir cette cérémonie étrange et belle. Cette solennité… Cette lenteur… Ces roulements de tambour mêlés à des musiques funèbres… Ce côté Cité interdite qu’a la Cour Carrée des Invalides… Et puis le fait qu'il s’agit, tout de même, de l’un des hauts lieux de la religion nationale et de l’héroïsme républicain français… N’oubliez pas le passé de jeune maquisard de Lanzmann.

Son admiration sans bornes pour l’épopée de la France Libre. Et son amour, tout simplement, de la France.

Pourquoi le Président de la République n’a-t-il pas lui-même, comme il l’avait fait pour Jean d’Ormesson, présidé à la cérémonie ?

Je pense que c’était son intention. Et même son désir. Ainsi que le désir, il me semble, de celui de ses conseillers, Sylvain Fort, qui a officiellement en charge les questions « mémorielles ». Mais le jour de la cérémonie, c’était le Congrès de Versailles. Le lendemain, le sommet de l’OTAN. Et puis, après, le 14 juillet. Etc. Le Premier Ministre a fait un beau discours. Et il l’a fait en son nom.

Pour ceux qui ne connaissent que de loin le réalisateur de Shoah, pourquoi est-il un homme si important dans notre histoire récente ?

Parce qu’il a su mettre un dire, et un nom, sur le crime absolu – celui que l’on pensait indicible et innommable. Rappelez-vous toute la littérature, bonne ou mauvaise, qui circulait autour de cette idée que la Shoah passait l’entendement des hommes, excédait leurs capacités à se figurer la chose et devait absolument se tenir en-deça de tout discours. Rappelez-vous aussi ce curieux débat avec Jean-Luc Godard dont j’ai, sur le site de ma revue, La Règle du Jeu, révélé les « minutes » et qui portait, précisément, sur cette question de la représentation, de l’image, etc. Lanzmann a relevé le défi. Il l’a pris à bras le corps. Et il a réalisé, sans images et sans témoignages, ce poème noir qu’est Shoah et qui fait de lui, comme je l’ai dit, aux Invalides, le Dante, ou l’Orphée, de cet enfer sur terre.

Est-il possible de comprendre Claude Lanzmann sans rendre compte du reste de son œuvre et notamment de ses films Pourquoi Israël ou encore Tsahal qui affichait l’importance pour Israël d’avoir réussi à se construire comme une puissance militaire et surtout d’avoir renoué avec le concept de la force ?

Non, bien sûr. Pour lui, en tout cas, les deux allaient ensemble. Et sans discussion possible. Pas seulement parce que le crime de la Shoah, ce crime largement impuni et parfaitement impayable, a achevé de donner à Israël sa nécessité et sa légitimité. Mais parce qu’il s’agissait, pour lui, pour le cinéaste et le penseur qu’il était, des deux pans de la même œuvre, des deux branches de la même question et des deux lèvres de la même plaie. Je sais que cela en embarrasse plus d’un. Mais c’est ainsi. Lanzmann était un ami inconditionnel d’Israël, en même temps qu’il était l’auteur de Shoah – l’un ne pouvait aller sans l’autre.