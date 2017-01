Beppe Grillo, le MS5 et l'incroyable résistance des populistes aux casseroles et aux errements politiques

Atlantico : Le mouvement populiste cinq étoiles s’est fondé sur la lutte contre la corruption et l'euroscepticisme, pourtant le leader Beppe Grillo a reculé sur ces deux points. Que s'est-il passé, comment l'expliquer ?

Laurence Morel : Il ne faut rien exagérer, le mouvement Cinque Stelle reste crédible du point de vue de sa lutte contre la corruption et le gaspillage de l’argent public. Il a défendu durant cette législature des réformes qui vont indiscutablement dans ce sens. Simplement, il peut moins qu’avant s’ériger en modèle de vertu depuis les compromissions ou irrégularités qui ont entaché certains de ses élus à Palerme ou à Rome. La critique est facile, mais l’art est difficile. Surtout quand on prétend exercer le pouvoir avec un personnel ex-novo, sans expérience ni formation, recruté en grande partie par le biais des réseaux sociaux.

Les déboires de la jeune maire de Rome, Virginia Raggi, s’inscrivent dans une large mesure dans ce cadre. S’agissant de l’euroscepticisme, c’est une position qui ne faisait pas partie à l’origine de l’ADN du mouvement et qui a dans une large mesure été imposée d’en haut par son leader pour intercepter des catégories sociales en souffrance accusant l’Euro d’être à l’origine de leurs difficultés, et rivaliser sur ce terrain avec la Ligue du Nord.

L’identité « post-matérialiste » et culturellement ouverte du mouvement à sa naissance le prédisposait plutôt à être pro-européen. La tentative récente de Beppe Grillo de rallier à Strasbourg le groupe très europhile de l’Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe (ADLE ) ne met donc pas en cause à mon sens l’identité profonde du mouvement, même s’il est indiscutable que ses positions sont bien moins favorables à la construction européenne, dont il critique notamment la bureaucratie, que celles des libéraux de Guy Verhofstadt. C’est plutôt l’entrée dans le groupe « Europe Libertés Démocratie » aux côtés du parti pour l’Indépendance du Royaume-Uni (UKIP,) au lendemain des dernières élections européennes, qui était difficilement compréhensible. Pour essayer de justifier ce choix, Beppe Grillo avait réussi à faire ajouter la référence à la démocratie directe, élément essentiel du patrimoine idéologique de sa formation, dans le nom du groupe [qui devient « Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe »], mais cela n’avait pas empêché un tollé interne (même si le choix avait été ratifié en ligne par les sympathisants du parti). En l’espèce, ce que ces incohérences montrent est la difficulté du mouvement, qui reste assez unique en son genre, à se positionner dans le paysage partisan européen – difficulté qui se heurte à la nécessité au Parlement européen d’appartenir à un groupe pour pouvoir exercer une quelque influence. Beppe Grillo n’a d’ailleurs jamais caché de telles considérations « opportunistes » dans sa politique de rattachement à un groupe à Strasbourg. Dernièrement, il a justifié sa tentative avortée de rejoindre l’ADLE par la nécessité de préparer le futur étant donné le désinvestissement et la disparition programmée des élus de l’UKIP consécutifs au BREXIT.

Concrètement, que reste-t-il du populisme italien ? Pouvons-nous en tirer des enseignements sur ce que peut devenir le populisme une fois qu'il est au pouvoir ?

Si le populisme italien peut sembler actuellement dans une phase de reflux, c’est moins à cause d’une perte de crédibilité des Cinque Stelle que des échecs de Berslusconi et dernièrement de Renzi, tous deux emblématiques d’un certain populisme « de gouvernement ». Et il est significatif que le gouvernement Renzi n’ait pas été remplacé par l’un de ces gouvernements dits « techniques » auquel recourent périodiquement les Italiens [composés de personnalités non partisanes recrutées sur la base de leur compétence], qui ne sont que l’autre face de l’anti-politique. Ainsi l’arrivée au pouvoir de Paolo Gentiloni, digne héritier de l’ancienne élite chrétien-démocrate, marque peut-être un certain retour à une politique « normale ». Toutefois les Italiens n’ont pas participé à ce choix du nouveau président du Conseil, qui ne résulte pas de l’élection mais de la volonté des partis de gouvernement. Seules les prochaines élections permettront de dire où en est le populisme italien.