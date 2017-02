Benoît Hamon vient-il involontairement de suggérer qu'Anne Hidalgo aurait occupé des emplois semi-fictifs ?

Rappelant la larme à l'oeil "avoir partagé avec Benoît Hamon le même bureau, lorsque tous deux travaillaient aux côtés de Martine Aubry sous le gouvernement de Lionel Jospin" Hidalgo, lors du meeting de Hamon, ne lui rend pas service !

Selon le Journal officiel, à quelques mois d'intervalle après la victoire du PS aux législatives de 1997 et l'installation de Lionel Jospin à Matignon, Benoît Hamon puis Anne Hidalgo ont été nommés comme conseillers au cabinet d'Aubry.

C'est donc là qu'ils auraient partagé le même bureau aux dires d'Hidalgo.

Parfait !

Hamon va donc pouvoir enfin nous dire ce que faisait Hidalgo quand, censée travailler à temps plein pour Aubry puis Lebranchu, elle était tête de liste du PS dans le 15ème arrondissement en 2000 puis, de mars 2001jusqu'en avril 2002, première adjointe au maire de Paris.

Un cumul bien difficile à justifier non?

Bah !

Hamon pourra toujours prétendre que, nommé courant 2000 lui-aussi dans le poétique emploi de "directeur du planning stratégique" à l'Institut Ipsos, il n'avait plus aucun contact avec sa cothurne !

Et puis, quand après 2002 Hidalgo est retournée à l'Inspection du travail à temps plein alors qu'elle était encore première adjointe et au surplus conseillère régionale, Hamon n'était plus là.

Les explications eussent été encore plus drôles !

Ces gens sont bien affairés ...