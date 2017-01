Benoît Hamon : "Ces formations politiques, ces nouveaux partis bâtis autour d'un seul homme sont une forme appauvrie de démocratie."

Si l’on veut avoir une chance de voir la gauche gagner en 2017, je crois profondément qu’il faut aller au-delà des ego et des trajectoires individuelles et savoir reconnaître qu’il existe de nombreuses passerelles entre les projets des uns et des autres. Je pense notamment à l’exigence écologique, à la nécessité de rejeter le modèle consumériste et productiviste, nécessité qui a été mise en avant par Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, et d'autres au Parti socialiste.

Je ne crois pas aux gauches irréconciliables : il peut y avoir des divergences mais quand les valeurs de fond sont respectées, il devrait être possible de faire une alliance très large à gauche autour d’un projet de transformation de la société.

Par ailleurs, s’agissant d’Emmanuel Macron, je ne trouve pas que son projet économique et social soit particulièrement moderne et de gauche mais je vois des convergences de fait sur les questions régaliennes. Nous partageons le constat qu’il est nécessaire de penser la révolution numérique et son impact sur le travail. Pour ma part, je pense qu’il faut renforcer la protection sociale et non pas la fragiliser. Je suis ouvert à un débat sur le fond avec Emmanuel Macron sur ces questions.