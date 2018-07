Benalla, suite : et au fait, dans le grand match responsables politiques traditionnels contre populistes, quel bilan pour la stabilité de nos démocraties ?

Atlantico.fr : Après une année 2016 marquée par le Brexit et l'élection de Trump, Emmanuel Macron avait construit son projet et sa victoire sur l'édification d'une nouvelle forme de politique à l'opposée des mouvements populistes. L'affaire Benalla et surtout l'intervention du Président le 24 juillet au soir ne remettent-ils pas pour autant en cause la distance entre le « nouveau monde » que promettait Macron et la classe politique populiste à laquelle il s'oppose ?

Christophe Boutin : En effet, Emmanuel Macron avait promis une République exemplaire, et n’a eu de cesse de dénoncer, pendant sa campagne électorale puis de son siège de Président de la République, les démagogues qui, selon lui, menaceraient rien moins que la démocratie en attisant les pulsions malsaines des peuples d’Europe et d’ailleurs. Il est vrai que les mouvements de réaction populaire aux diktats de cette pensée mondialiste dont il est l’un des plus éminents représentants ont toujours hérissé l’ex banquier d’affaires, qui, il y a peu, évoquait le spectre de la « lèpre populiste » qui gangrènerait l’Europe.

Face à l’affaire Benalla, le Président de la République, subitement lâché par une presse jusqu’alors intégralement à sa dévotion - de manière d’ailleurs fort surprenante, et qui devrait nous interpeller - a tenté une première ligne de défense dont le ridicule n’aura échappé à personne : un Collomb durement frappé par un Alzheimer qui, au moins, n’est pas précoce ; un Castaner fidèle à son image de Rantanplan de la politique ; la conjonction dans les médias de Bernard-Henri Lévy et de Christophe Barbier ; l’improbable ajout d’Ameyric Chauprade ; des fonctionnaires auditionnés sous serment se trompant bêtement de dates… Pour ceux qui ont apprécié le magnifique film Des hommes d’influence, on mesurera la différence entre les spins doctorsélyséens et un Robert de Niro lui aussi chargé de sauver la présidence…

Il a donc bien fallu que Jupiter monte en ligne lui-même, ce qu’il a fait devant les parlementaires LaREM avec un long discours dont, hélas, la presse ne rend que partiellement compte. Car en effet, qu’a dit le Président ? Qu’il avait volontairement pris son temps pour parler, attendant que la justice fasse son travail ; qu’Alexandre Bernalla, exemplaire avant le 1ermai, recruté pour apporter du sang neuf dans les cabinets ministériels, avait eu ensuite une sanction « proportionnée » à ses actes ; qu’il était lui, Président de la République, le seul responsable, et ne répondait de cette responsabilité que devant le peuple souverain. Toutes choses connues.

Mais le Président est aussi allé beaucoup plus loin. Il a déclaré, par exemple, que la presse « ne cherchait plus la vérité », mais qu’il voyait « un pouvoir médiatique qui veut devenir pouvoir judiciaire » ; que si le pouvoir judiciaire cherchait lui à faire son travail, il y avait quand même le problème des fuites immédiates dans la presse après chaque audition ; que le pouvoir législatif, qui a eu l’audace de créer une commission d’enquête, sortait de son rôle pour « devenir un tribunal populaire » « contrôlant les décisions de l’Élysée ».

On ne peut que noter, effectivement, les points communs entre le discours macronien et un certain discours populiste : le fameux « tous pourris », la presse qui se livre à une chasse à l’homme et s’attaque à la République, les parlementaires trop politiciens, alliance hérétique de gaullistes ayant « oublié la dignité » et d’extrêmes qui attaquent l’État, et jusqu’aux services des magistrats. On avait connu Emmanuel Macron moins virulent quand François Fillon se faisait abattre par presse et magistrats lors de la campagne de 2017 !

Mais il ne faut pas aller plus loin dans la comparaison : en effet, ceux que l’on appelle pour les stigmatiser les populistes demandent en fait seulement que le pouvoir entende les légitimes expressions du peuple, lors de référendums (le Brexit) ou lors d’élections (Hongrie, Italie, USA, Pologne…), et ce alors que le pouvoir en place s’y refuse. Au contraire, Emmanuel Macron est lui au pouvoir, et semble même estimer que l’élection de 2017 vaut blanc-seing et interdit que l’on puisse s’intéresser de plus près au fonctionnement de la « macronie ».

« S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher » a déclaré le président de la République lors de son discours. La maladresse autant que l'agressivité d'une telle formule ne risque-t-elle pas d'être perçue comme une provocation ? Ne retrouve-t-on pas un même mépris que ses adversaires populistes comme contre-pouvoir ?

« S’ils cherchent un responsable, le seul responsable, c’est moi et moi seul. C’est moi qui ai fait confiance à Alexandre Benalla. C’est moi qui ai confirmé la sanction. Ça n’est pas la république des fusibles, la république de la haine. On ne peut pas être chef par beau temps. S’ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu’ils viennent le chercher. Je réponds au peuple français. »

C’est beau, car, effectivement, nous souffrons de ces titulaires du pouvoir politique qui n’assument pas leurs responsabilités, et nous avons eu de nombreux exemples, de droite ou de gauche, en France… Mais il est d’autant plus facile de prendre cette posture quand on ne risque rien. Or le Président de la république dispose en France d’un statut qui interdit jusqu’à son audition par la commission d’enquête parlementaire. Quant à la mise en jeu constitutionnelle de sa responsabilité, on imagine mal que l’on en arrive là. Là encore, rien à voir avec les populistes, car ces derniers courent de véritables risques quand ils s’en prennent aux pouvoirs en place.

L'affaire Benalla ne pourrait-elle pas, en relativisant l'opposition entre populistes et responsables politiques traditionnels, redonner une place à Laurent Wauquiez, lequel s'est fait assez discret dans cette affaire ? Issu d'un parti présidentiable tout en étant taxé de populisme par ses adversaires, le Président des Républicains ne bénéficie-t-il pas de l'affaire Benalla ?

Laurent Wauquiez a eu sur le sujet des jugements clairs, dénonçant « l'absence de sens de l'État, le dédain des usages républicains les plus élémentaires et un amateurisme inquiétant » ou une attitude d’Emmanuel Macron où se mêle « de la morgue et du mépris ». Mais cela suffira-t-il à le faire remonter dans les sondages ? Il est peu présent dans les médias, absent du Parlement, il lui est bien difficile de rebondir véritablement avec cette affaire Benalla.

Ce qui est intéressant c’est que la tactique politique macronienne, l’idée de ce centre devenu tout puissant parce que l’alliance des extrêmes contre lui aurait été impossible trouve ici sa limite, et que le pouvoir et place est sans doute bien heureux qu’une motion de censure ne puisse être votée… Contre la captation du pouvoir par un Système qui entend tout museler, on peut donc attendre des surprises. Reste à savoir qui pourra incarner la révolte.