"Ben Hur, la parodie" : une très bonne parodie, c'est tout un art

Et tout y est ! De la fameuse course de chars aux costumes d’époques : toges, tuniques, glaives et sandales… On y retrouve les univers de Mel Brooks, des Monty-Pythons et d’Alain Chabat dans Cléopâtre. Ce show hilarant et familial vous transportera au coeur de l’empire romain et vous fera scander en levant le pouce : « Je Like ! »

POINTS FORTS

- Des comédiens excellents, en costumes, qui débordent d'énergie et se donnent à fond pour faire rire le public. Ils enchaînent avec brio les rôles et même les cascades. Leur bonheur d'être ensemble sur scène est communicatif.

- Si cette pièce a pour but principal de nous divertir, elle nous fait également réfléchir, avec un regard humoristique mais acéré, sur les évolutions de notre société depuis 2000 ans.

POINTS FAIBLES

- Certains gags peuvent sembler lourds et répétitifs, et ne conviendront pas à tous.

Mais, compte tenu du reste, ne faisons pas la fine bouche...

EN DEUX MOTS

Ma première réaction, à la fin, a été de me dire: avec un tel spectacle on déculpabilise même de se divertir....

RECOMMANDATION

EXCELLENT

INFORMATIONS

Théatre de Dix Heures

36 boulevard de Clichy

75018 Paris.

Réservations : 01 46 06 10 17

www.theatrededixheures.fr

Du jeudi au samedi à 20H, le dimanche à 16H.

ATTENTION: dernière, le 31 mars.