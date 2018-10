Le bel avenir de l’humanité : le livre qui va vous secouer

Atlantico : Votre livre peut être lu comme une réponse cinglante, voire comme un soufflet, à un écrivain que Le Point décrivait il y a peu comme "le penseur le plus important de notre époque", l'Israélien Yuval Noah Harari. Vous le qualifiez pour votre part de "petit maître de Vérité". Comment expliquez-vous son succès alors qu’il proclame l’arrivée d'un "Homme Dieu", à la place de l’homo sapiens, ce qui préparerait, par les progrès technologiques, la disparition de l’espèce humaine ?

Yves ROUCAUTE : Oui, c’est vrai, on peut aussi voir mon livre comme une réponse à Yuval Noah Harari et à son conte d’une humanité qui serait détruite par ses propres œuvres bien que j’ai commencé cet ouvrage il y a 4 ans.

Mais je ne voudrais pas que les lecteurs pensent que je n’aime pas les contes pour enfants (rires). J’utilise d’ailleurs les fables, les mythes, les récits, mais, à la différence de Yuval Noah Harari, il s’agit pour moi d’amuser le lecteur, de lui procurer de la joie et de la légèreté afin de lui permettre de saluer la fantastique période que nous vivons.

La séduction des prophètes du malheur qui vendent l’apocalypse pour demain s’explique facilement. Toute période de bouleversements en produit comme le notait l’ami Umberto Ecco. Ils rencontrent l’assentiment de ceux qui ont peur de l’avenir. Or, notre époque est propice aux vendeurs d’apocalypse car, dans l’histoire de l’humanité, si l’on met de côté l’usage massif du feu il y a 400 000 ans, il y a eu deux révolutions fondatrices et nous sommes en train de vivre la seconde.

La première est celle du néolithique, qui a commencé en Anatolie il y a 12 000 ans environ, lorsque les humains ont cessé leurs pérégrinations nomades pour s’arrêter sur le bord du chemin et se sédentariser. Avec elle, on vit l’explosion de l’imaginaire magico-religieux, accompagné de ses pratiques idolâtres de la terre, des puissances tutélaires, et, puisque vous en parlez, avec le surgissement des prêtres-rois et des Maîtres de vérité, ces rois de justice, devins et aèdes qui croyaient parler au nom des forces souterraines ou célestes dont eux-mêmes seraient le réceptacle. Dans ce monde, dont les prétendus sages de l’antiquité ou Socrate seront une expression tardive, nul ne célébrait la puissance créatrice humaine. Chaque action humaine renvoyait aux divinités tutélaires qui agissaient par les humains. Ce monde était celui de la caverne, les humains des simulacres, leur corps était un réceptacle condamné à disparaître dans le néant ou, au mieux, comme chez Socrate et Platon le tombeau de l’âme à laquelle la mort apporterait une délivrance. C’est ce monde qui se perpétua sous des formes diverses et transformées jusque dans la modernité dans le cadre d’une opposition entre l’esprit néolithique et celui de la liberté. Ce monde néolithique était bel et bien toujours présent dans la modernité à travers tous les domaines de la vie, jusqu’à voir même resurgir la figure parfaite des maîtres de vérité dans les sociétés totalitaires. Car les Staline, Hitler, Mussolini et bien d’autres ne sont pas un hasard incompréhensible de l’histoire humaine mais la persistance de cet esprit néolithique qui fut dés les premières sédentarisations, toujours totalitaire.

La seconde révolution a commencé, celle des Temps contemporains. Elle sonne le glas du néolithique. L’homme découvre enfin sa nature, non pas d’être une ombre ou « Homo sapiens » contrairement à ce que croyaient encore les modernes mais « Homo creator ». La créativité, voilà la nature de l’humanité, celle de ses corps créatifs, ce qui le distingue depuis l’origine des autres vivants. Cette créativité que nous percevons des premiers outils il y a 1,7 million d’années jusqu’aux dernières civilisations, est donc aussi, et j’insiste sur ce point, la nature des femmes dont la libération est le critère de l’évolution des sociétés. Cette créativité ne dépend ni des origines, ni des préférences sexuelles ou des positions sociales, elle est le lot de tous les humains. C’est cela leur nature.

L’esprit néolithique aujourd’hui s’effondre et les humains découvrent aujourd’hui que cette créativité est la leur et non celle des dieux ou des esprits qui agiraient en eux. Et ils comprennent qu’elle a moralement le droit de s’exercer partout et que c’est là le chemin du vrai bonheur.

Dés lors, contrairement à la vision étriquée de Yuval Noah Harari, la révolution contemporaine ne concerne pas seulement l’intelligence artificielle, les biotechnologies, l’informatique ou les nanotechnologies. C’est une révolution globale, avec la disparition du travail, la traque de la mort qui devient un accident et non plus une nécessité, avec l’amélioration de ce corps créatif autant que cela se peut, avec la création du vivant qui permet l’enfantement pour tous, mais aussi avec l’expansion économique car la vraie richesse des nations et des individus c’est l’innovation créatrice, avec la disparition annoncé des États et de la guerre, la libération des nations délivrées des tutelles, l’explosion de l’art contemporain, la moralité universelle qui se moque enfin de Kant et des dogmatiques en proclamant « moi d’accord, moi d’abord » car comment aimer les autres si l’on ne s’aime pas d’abord soi-même. Le mal ? La destruction. Le bien ? La création. Et j’en passe ici de ces bouleversements que je piste dans ce livre, de la disparition de l’écriture à la transportation des corps dans l’espace, de l’inacceptable mise sous tutelle des femmes à la traque tout aussi inacceptable des homosexuels.

Dés lors, avec la révolution des Temps contemporains, la figure du maître de vérité qui fut celle des prêtres rois, des rois, des chefs d’État, des intellectuels au service des pouvoirs, s’effondre avec les idolâtries qu’ils transportent. À l’heure des réseaux sociaux, des hybridations, des mille plateaux de la liberté individuelle, il ne peut plus y avoir que des simulacres de maitres de vérité. D’où mon ironie par ailleurs sans méchanceté. Yuval Noah Harari et tous les modernes qui crient à l’apocalypse sont seulement incapables de voir le sens ouvert de cette révolution, l’affirmation de la nature créatrice humaine libéré des idolâtries, mais aussi son sens caché. Car cette révolution qui met l’individu et sa force créatrice au centre met en même temps à distance tous les discours sur la « nature », sur la terre à protéger, une terre condamnée à disparaître et que l’humanité est appelée à la quitter comme le notait déjà l’inventeur de l’aéronautique, Constantin Tsiolkovski, car «je le cite « la terre est le berceau de l’humanité mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau ». La terre d’accord, l’humanité d’abord, c’est cela la belle écologie (rires).

Votre livre, très ironique, décrit avec une jovialité extrême l'avenir. Le temps futur, pour autant, n’est-il pas aussi l'objet d'immenses inquiétudes, qu'elles soient écologiques (destruction de la nature), économiques (destruction du travail), sociales (destruction de la nation) ou culturelles (destruction du beau) ?

YR : Nos sociétés vivent une période de transition entre la fin du néolithique, ce que l’on appelle les temps modernes, et les Temps contemporains qui ouvrent une nouvelle ère avec des phénomènes d’ores et déjà spectaculaires en raison de la libérations des énergies créatrices qui produisent déjà leurs effets.

Je connais les idéologies pessimistes, en particulier celles qui s’appuient sur le culte de la terre idolâtrée et de la Nature fantasmée. Cette idée de destruction de la nature est assez drôle. Car la nature humaine est de créer, donc de dominer et de transformer la nature qui l’entoure. Si l’humain ne le fait pas, il viole sa nature. Et d ‘ailleurs, s’il ne pille pas la planète, il ne peut survivre. La seule question est donc de savoir comment il doit la piller pour assurer sa survie et sa puissance. Le reste est idéologique. J’ajoute que cette planète étant condamnée à la glaciation, elles durent en moyenne 100 000 ans, et dans la mesure où nous sommes dans une période interglaciaire appelée « holocène » qui ne va pas tarder à se terminer, peut-être moins de 10 000 ans, 1 000 disait Stephen Hawking, peut-être une mini période glaciaire arrivant vers 2030 d’après une hypothèse de la Royal Astronomical Society, le salut de l’humanité ne peut venir que de l’explosion de ses technologies et non de leur arrêt. Pour rappel, une glaciation cela veut dire 1500 mètres de glace d’épaisseur sur l’ hémisphère nord, Amérique du nord et Europe centrale compris, baisse des mers de plus de 100 mètres, migrations vers l’équateur et disparition de la plupart des activités territorialisées.

La destruction du travail est en vérité une bonne nouvelle. Je le démontre. Celui-ci est historiquement lié à la souffrance humaine et aux dominations sociales. 66% des tâches peuvent déjà théoriquement être effectuées par l’intelligence artificielle. En 2050, 90% des emplois auront disparu. A la place, les individus vivront de leur créativité. A Athènes déjà, ce ne sont pas les esclaves qui créaient mais les aristocrates qui ne travaillaient pas. Et les plus grandes fortunes aujourd’hui, celles des fondateurs de Microsoft, Google, Amazon, Apple, Facebook etc.. viennent de l’intensité créatrice et non du travail. La vraie question est celle de la phase de transition. Comment accompagner le mouvement ? Je donne des réponses logiques, je crois.

En ce qui concerne les nations, je suis sensible au souci aujourd’hui des amoureux de la paix mais aussi à celui de ceux qui veulent préserver leurs valeurs humanistes et qui sont apeurés par les terrorismes, en particulier en France le terrorisme djihadiste. Mais c’est bien la paix notre horizon le plus certain et la persistance des nations qui vont devenir non pas ethniques mais civiques et déterritorialisées, fondées sur des valeurs et non le culte du sang et des mottes de terre. Pour le dire en un mot : je démontre que les deux raisons des problèmes actuels en Europe, le djihadisme et les migrations, dues à la misère et à la guerre vont disparaître. Sur le djihadisme plus particulièrement, il faut cesser les fanstames. Il faut certes le combattre durement, sans concession, et plus que nous le faisons dans la quotidienneté, en particulier parce qu’il en va de la créativité des femmes, mais il n’a aucun avenir. C’est une réaction venue du néolithique, un épiphénomène de résistance vaine aux bouleversements. Qui peut sérieusement penser que les 1,4 milliards de chinois vont cesser de célébrer l’année du cochon ? Que 1 milliard d’Indiens sur 1,4 milliard vont réciter le Coran ? Que les Allemands vont interdire les fêtes bavaroises, que les 327 millions d’américains vont fermer leurs fast-foods et que les Japonais vont accepter de prier vers la Mecque? Et je ne parle pas de ces Brésiliennes qui devraient subitement porter un niqab sur les plages et cesser de s’amuser entre danses et caïpirinhas. Quant aux Fraznçais, j’aimerais bien savoir qui peut sérieusement croire qu’ils vont cesser de boire leur vin et de partager pain et saucisson. Il n’y a pas d’alternative politique du côté de ces groupuscules djihadistes qui se combattent d’ailleurs les armes à la main sur des interprétations incohérentes du Coran. Et l’idée d’une menace de l’Islam est une de ces foutaises qui vit de l’ignorance du fait qu’il y a des différences entre chiisme, soufisme, les innombrables formes de sunnisme et j’en passe et qu’il y a autant de façon d’être musulmans qu’il y a de musulmans, comme celle de monb ami le regretté Commandant Massoud , ceux qui moururent pour la France dans les tranchées ou prirent les armes avec le général Leclerc pour nous délivrer du Mal nazi.